Deficitul bugetar al României s-a înjumătățit. Alexandru Nazare: „Nu suntem într-o zonă de confort". Urmează testul agențiilor de rating

Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat, la 31 mai 2026, cu un deficit de 35,94 miliarde de lei, echivalentul a 1,75% din PIB, în scădere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut, când deficitul era de 64,23 miliarde de lei, respectiv 3,35% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

După primele patru luni din 2026, deficitul bugetar era de 23,95 miliarde de lei, echivalentul a 1,17% din PIB. Potrivit Ministerului Finanțelor, ajustarea bugetară din primele cinci luni ale anului reprezintă una dintre cele mai importante din ultimii ani.

„În primele 5 luni ale anului, deficitul bugetar s-a redus cu peste 28,3 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, respectiv cu 1,60 puncte procentuale ca pondere în PIB - marcând una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani. Execuţia bugetului general consolidat la 31 mai 2026 s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ, de 35,94 miliarde lei, respectiv 1,75% din PIB, comparativ cu deficitul de 64,23 miliarde lei (3,35% din PIB) înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2025", se arată în comunicatul instituției.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că reducerea deficitului a fost obținută fără diminuarea investițiilor publice. „Execuţia bugetară la cinci luni confirmă consecvenţa modului în care am asumat gestionarea finanţelor publice. Deficitul s-a redus aproape la jumătate faţă de aceeaşi perioadă din 2025, de la 3,35% la 1,75% din PIB. Este un semnal bun, mai ales pentru că ajustarea nu s-a făcut prin blocarea investiţiilor, ci printr-un control mai atent al cheltuielilor curente şi printr-o utilizare mai bună a fondurilor europene şi PNRR", a declarat ministrul.

Nazare avertizează însă că situația bugetară rămâne fragilă, iar următoarele luni vor fi decisive pentru credibilitatea financiară a României. „Nu suntem într-o zonă de confort şi nu trebuie să tratăm aceste date ca pe un motiv de relaxare. A doua parte a anului rămâne dificilă, iar discuţiile cu agenţiile de rating din perioada imediat următoare vor conta foarte mult. Tocmai de aceea, execuţia la cinci luni este importantă: ne ajută să argumentăm că România îşi păstrează direcţia şi că nu trebuie să piardă ce a obţinut cu greu", a mai spus acesta.

Potrivit ministrului Finanțelor, rezultatele bugetare din primele cinci luni consolidează poziția României în fața investitorilor și a partenerilor europeni. „Vorbim despre deficit mai mic, investiţii menţinute, absorbţie mai bună a fondurilor europene şi credibilitate în faţa pieţelor, a agenţiilor de rating şi a partenerilor europeni", a subliniat Alexandru Nazare.