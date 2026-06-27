Dizidenții PNL au depus ordonanțe cerând suspendarea deciziilor Congresului. Printre reclamanți: Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Thuma, Andrei Baciu și Adrian Veștea

Tabăra dizidenților din Partidul Național Liberal a depus, ieri, alte patru acțiuni la instanță, dintre care două cu obiect "ordonanță președințială", solicitând judecătorilor să suspende efectele deciziilor luate, pe 21 iunie, în cadrul Congresul Național Extraordinar al liberalilor.

Spre deosebire de demersurile anterioare, în care au solicitat, la Tribunalul Ilfov, daune și suspendarea unor decizii ale Biroului Politic Național, de data aceasta, dosarele au fost depuse la Tribunalul București. Nici unul dintre dosare nu are stabilit prim termen de judecată. Pârâți în fiecare dintre dosarele de ieri sunt PNL, președintele Ilie Bolojan și secretarul general al formațiunii, Dan Motreanu.

Conform informațiilor de pe portalul instanțelor aferente celor două procese cu obiect "ordonanță președințială" și înregistrate, ieri după-amiază, la Tribunalul București reclamanții solicită unor complete de judecată suspendarea provizorie a executării efectelor hotărârilor luate, pe 21 iunie, de Consiliul Naţional Extraordinar al PNL. În plus, reclamanții au mai depus și, tot ieri și tot la Tribunalul București, alte două dosare, în care solicită anularea pe fond a deciziilor luate la Congresul de acum șase zile.

Prima hotărâre adoptată atunci a fost de reconfirmare a poziției PNL de a nu mai face coaliție cu PSD, precum și excluderea din partid a acelor membri ai PNL care ar vota, susține sau participa la crearea unui guvern cu PSD. Prin a doua hotărâre, membrii partidului au solicitat demisia din partid a lui Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și a Alinei Gorghiu, urmând ca, în cazul neprezentării demisiilor până pe 22 iunie 2026, ora 12, să fie demarate procedurile de excludere.

Este al treilea demers, în decurs de opt zile, în care tabăra dizidenților din PNL se adresează instanțelor de judecată în tentativa de a suspenda decizii luate de forurile de conducere ale partidului, celelalte fiind înregistrate la Tribunalul Ilfov. Aici, pe 18 iunie, reclamanții Monica Cristina Anisie, Andrei Baciu, Sorin Mihai Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Ștefana Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat, Ionuț Marian Stroe, Mihai Veștea, Mihai Sebastian Rusu și Eduard Tatian Mititelu au obținut cu o rapiditate suspectă o sentință prin care a fost suspendată o decizie din 15 iunie a Biroului Politic Național prin care se mandatau grupurile parlamentare ale PNL de a nu susține Guvernul Adrian Veștea. O zi mai târziu, aceiași reclamanți au depus alt dosar, la aceeași instanță, cerând stoparea organizării Congresului Extraordinar care urma să aibă loc pe 21 iunie. Acest dosar a primit termen pe 3 iulie. În paralel, puciștii au mai intentat alte două procese în care cereau daune de la partid și de la președintele Ilie Bolojan.

În dosarele înregistrate ieri, lista reclamanților a suferit modificări: o parte dintre puciștii de la Tribunalul Ilfov au dispărut și au apărut alții - notorii în acțiunile de opoziție față de conducerea formațiunii. Astfel, au rămas

Monica Cristina Anisie, Andrei Baciu, Sorin Mihai Cîmpeanu, Alina Ștefana Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Răzvan Sorin Prișcă, Mihai Sebastian Rusu, George Scarlat, Ionuț Marian Stroe și Mihai Veștea, au dispărut Mihai Culeafă, Alexandru Popa și Eduard Tatian Mititelu și au apărut Lucian Bode, Rareș Bogdan, Dragoș Soare, Adrian Ioan Veștea și Hubert Thuma.

La acest Congres a avut loc și reconfirmarea lui Ilie Bolojan la șefia formațiunii și au fost adoptate o serie de modificări la Statutul Partidului Naţional Liberal, printre care crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea Biroului Executiv, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni și reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unu.