Gabriela Firea ii adresează o Scrisoarea deschisă lui Nicușor Dan (P)

Domnule primar general, Nicușor Dan, este a două oară când vă scriu pentru a vă chema la o dezbatere despre ce am făcut fiecare la Primăria Capitalei, o dezbatere pe care toți bucureștenii o așteaptă.

V-am cerut în mesajul anterior să discutăm chiar despre ce ați declarat la lansarea candidaturii, despre „valori, respectarea legii și instituții funcționale".

Acum, vă solicit să discutăm tot despre ce spuneți dvs., despre obstacolele pe care le-ați întâlnit și cum argumentați nerealizarea lucrurilor pe care le-ați promis acum 4 ani.

Nu datoria a împiedicat dezvoltarea capitalei, ci stilul de a conduce și de a comunica cu oamenii, de a acționa și a decide. Prin toate acestea v-ați dovedit liderul unei echipe care a stat...pe timpul bucureștenilor.

Acum câteva zile, vorbind despre eșecul de a extinde parcările, ați spus: "cu parcările, nu e să trimiți o racheta în cosmos, e o chestie care necesită un management pe care nu l-am avut, ce să mai...".

Domnule primar, sunteți serios? Care management v-a lipsit, chiar al dumneavoastră?

Afirmați, într-o discuție publică, pe 15 mai, că unul din motivele din cauza căruia n-ați reușit să faceți mai mult, a fost că nu ați putut să vă creați o echipă de colaboratori: „ce n-a ieșit în mandatul asta, a fost să conving oameni să vină în primărie, am invitat 100 de oameni...".

Cum să fie oamenii motivați să vină lângă dvs., când nu răspundeți la telefon nici măcar oamenilor din actuala echipă, cei care v-au susținut să câștigați, să nu-i mai amintesc pe cei din echipa adversă.

Comunicarea cu primarii de sector nu a existat și a fost una dintre cele mai defectuos îndeplinite responsabilități pe care le-ați avut ca manager.

Spuneați, vrând să descrieți „lupta" dvs. cu administrația, că este „un context în care oamenii nu se ajută între ei, sunt tot felul de lucruri subterane, că asta este administrația publică, într-o limbă necunoscută".

Problema cea mai mare este că nici măcar nu vorbiți despre problemele reale ale administrației, ci construiți o poveste cu aluzii, pe ideea că administrația este „bau-bau", chiar adversarul ascuns al dorinței dvs. de a înainta. Administrația are nevoie de un bun manager cu mână forte, însă, și dacă ați avea aparatul administrativ perfect, la fel ați decide și ați acționa.

Cum puteți justifica nerealizarea programului dvs. pentru trafic, spunând despre promisiunile din campanie: „când am spus lucrurile astea, aveam informații parțiale"?

Cum poate un om cu experiența dvs. - activ din 2006 în dezbaterea despre administrația Bucureștiului, candidat pentru Primăria Capitalei în 2012, în 2016 și care în 2020 avea susținerea USR și PNL, două partide mari care aveau consilieri generali și locali cu experiență directă în administrarea Capitalei - să declare că a fost „semi-realist" când a venit la primărie?

Arată asta cumva că programul de campanie a fost scris fără nicio bază, și odată ajuns la Primărie, v-ați gândit că oricum veți acoperi promisiunile, cu recunoașterea dulce-naivă a lipsei de realism?

Domnule primar general, nimic din ce spun aici nu este un atac. Puteați fi - mergând pe terenul pregătit în mandatul meu, 2016-2020 - un exemplu de bun primar și n-ați fost. Și dacă, prin minune, ați avea acel aparat administrativ perfect și acei colaboratori, așa cum vi-i doriți, la fel de încet v-ați mișca și acționa, la fel de greu ați colabora si comunica.

Pentru că, așa cum spuneți despre sine, într-o discuție publică pe 28 mai: „sunt ciufut și încăpățânat". Sunt acestea trăsături de bun manager? Răspunsul îl oferă timpul pierdut al bucureștenilor și declarațiile publice exasperate, din toți acești ani, ale celor cu care aveați datoria să colaborați.

Gabriela Firea