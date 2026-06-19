Ludovic Orban acuză o înțelegere secretă între PSD și AUR: Nicușor Dan va fi suspendat și se va ajunge la referendum

Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, susține că s-ar fi făcut o înțelegere secretă între liderii PSD și cei de la AUR, iar la schimb cu un vot de susținere pentru guvernul Veștea, ulterior PSD va susține suspendarea președintelui Nicușor Dan.

„Condiția ca AUR să voteze Guvernul e ca PSD să demareze procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Dacă PSD și disperații din PNL satisfac această condiție, înseamnă că se va învesti guvernul Veștea, dar înseamnă și că președintele Nicușor Dan va fi suspendat și se va ajunge la referendum", a declarat Ludovic Orban, într-un interviu pentru "Outsider politic".

„În mod ilegal, Adrian Veștea a fost escortat de SPP. Această cheltuială nu este justificată. El acum merge cu SPP inclusiv în sala în care are negocieri. De regulă, SPP așteaptă la ușă. Când te duci la baie, nu merge SPP cu tine. Palatul Cotroceni e o instituție aflată sub comanda SPP. Acolo nu e o instituție democratică aflată la dispoziția cetățeanului. Zici că e o fortificație militară.

Eu sunt convins că dacă Nicușor Dan îl sună pe Veștea să depună mandatul, Veștea nu mai acceptă. Veștea a călcat toate liniile roșii pe care, teoretic, le-a susținut public Nicușor Dan. Cu siguranță, unii dintre susținătorii lui Veștea din PNL și nu numai din PNL sunt acoperiți sau «colaboratori voluntari», ca să le zic așa. Sau oameni ținuți în lesă din cauza scheletelor din dulap", a mai spus Ludovic Orban.