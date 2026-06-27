Nicușor Dan pleacă în Polonia, România e în continuare în blocaj politic. Președintele participă la reuniunea liderilor de pe Flancul Estic

Președintele Nicușor Dan participă sâmbătă, în Polonia, la o reuniune dedicată securității europene și viitorului Uniunii Europene, într-un moment în care scena politică din România rămâne marcată de incertitudinea privind desemnarea unui nou premier. După consultările de vineri de la Palatul Cotroceni, șeful statului a transmis că negocierile au readus țara într-un blocaj politic, iar formarea unui Guvern cu puteri depline rămâne în continuare fără o soluție.

Reuniune în Polonia pe tema securității europene

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, Nicuşor Dan participă, la Jurata, la reuniunea găzduită de preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, alături de preşedintele Estoniei, Alar Karis, preşedintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, şi de preşedintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.

Discuţiile vor fi dedicate unor teme majore pentru regiune, printre care consolidarea securităţii europene în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, instabilitatea din Orientul Mijlociu şi transformările geopolitice aflate în desfăşurare.

"În cadrul întâlnirii, vor fi dezbătute, de asemenea, aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care trebuie să îşi adapteze eficient politicile pentru a ţine pasul cu provocările şi evoluţiile globale, susţinând astfel competitivitatea, dezvoltarea şi securitatea statelor sale membre", se arată în comunicatul oficial.

Mesajul pe care îl va transmite președintele României

Administraţia Prezidenţială precizează că Nicuşor Dan va reafirma, în cadrul reuniunii, angajamentul României faţă de unitatea aliaţilor şi partenerilor din NATO şi Uniunea Europeană, insistând asupra nevoii de coeziune în faţa provocărilor actuale.

"Preşedintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării şi apărării pe Flancul Estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât şi al combaterii ameninţărilor hibride şi cibernetice, precum şi prin îmbunătăţirea infrastructurii cu uz dual şi a securităţii energetice", mai arată Administraţia Prezidenţială.

România rămâne în așteptarea unei soluții politice

Deplasarea externă a șefului statului are loc după consultările politice desfășurate vineri la Palatul Cotroceni, care nu au dus la conturarea unei formule de guvernare.

La finalul discuțiilor, Nicușor Dan a transmis că negocierile au readus România într-un blocaj politic și a făcut apel la partide să revină la dialog pentru formarea unei majorități care să susțină un Guvern cu puteri depline.