Elena Udrea susține că Siegfried Mureșan a ajuns pe lista PMP la recomandarea Elenei Băsescu și cu banii penalului „Pinalti"
Postat la: 26.06.2026 |
Elena Udrea comentează numirea lui Siegfried Mureșan ca propunere de premier din partea PNL-USR-UDMR, afirmând că l-a plasat pe acesta pe lista PMP pentru europarlamentarele din 2014, la recomandarea Elenei Băsescu. Mai mult, această afirmă că, în spatele campaniei de la acea vreme, s-ar fi aflat Gheorghe Ștefan (Pinalti), fost edil de Piatra Neamț.
Fostul ministrul al Turismului, Elena Udrea, susține că Siegfried Mureșan a fost inclus pe lista partidului la acea vreme la recomandarea Elenei Băsescu și că în spatele campaniei electorale s-ar fi aflat, din punct de vedere al finanțării, fostul primar al municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, cunoscut sub porecla „Pinalty".
Într-o postare publicată pe Facebook, Elena Udrea afirmă că își menține punctul de vedere asupra deciziilor politice luate în perioada în care conducea PMP și că nu se dezice de persoanele promovate atunci.
„Susțin propunerea de prim ministru a aripii Bolojan din PNL USR și UDMR-Peter Magyar, Siegfried Mureșan! Nu mă dezic de cei pe care i-am promovat în trecut, sunt consecventă cu propriile alegeri. Adică, dacă l-am pus locul doi pe lista PMP de candidați la europarlamentare în 2014, și astfel a ajuns europarlamentar, nu pot decât să mă bucur ca alegerea mea e confirmată azi de Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles și cine o mai fi în tabăra asta!", a scris Elena Udrea, pe FB.
Elena Udrea susține că includerea lui Siegfried Mureșan pe lista PMP pentru europarlamentarele din 2014 a fost decisă în urma unei recomandări venite din partea Elenei Băsescu, fiica lui Traian Băsescu.
Elena Udrea face referire și la finanțarea campaniei electorale din 2014, susținând că aceasta a fost sprijinită de Gheorghe Ștefan, fost primar al municipiului Piatra Neamț. Gheorghe Ștefan a fost condamnat în dosarul Microsoft, unul dintre cele mai mari dosare de corupție din România.
„Doar că nu e adevărat ca la vremea aceea, eu am optat pentru Siegfried Mureșan pentru ca l-ar fi recomandat BND sau LGBTQ ci, pentru ca îl recomanda Elena Băsescu. Și pentru ca ii finanța campania Gheorghe Ștefan, zis Pinalty. Nu știam atunci că din banii din Microsoft, dar oricum nu cred ca acest amănunt ar fi contat, cum nu contează nici acum. Pinalty a făcut deja pușcărie în acest dosar, deci justiția a funcționat, e OK treaba azi", a mai spus Udrea.
Alegerile europarlamentare din 2014 au avut loc la 25 mai, într-un moment în care PMP era un partid recent înființat, apărut după ruptura lui Traian Băsescu de Partidul Democrat Liberal (PDL).
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cataramă, despre propunerea lui Siegfried Mureșan: E legitim un guvern monocolor BND?
"În spațiul public au aparut voci care se intreaba daca marile decizii politice de la București sunt rezultatul ne ...
-
Vicepreședintele PNL Diaspora îl desființează pe Siegfried Mureșan
Valentin Cocoș, vicepreședintele PNL Diaspora, lanseaza acuzații extrem de grave la adresa europarlamentarului Siegfried ...
-
Neomarxistii lui Bolojan bagă pe gâtul românilor portofelul digital unic. Ce documente vei putea păstra și folosi direct de pe telefon
Guvernul a stabilit modul in care va fi implementat Portofelul European pentru Identitate Digitala (RoEUDIW), o aplicați ...
-
Manevra "Șoșoacă": Kremlinul acuza Bucureștiul că vrea anexarea Republicii Moldova
Adoptarea tacita in Camera Deputaților a proiectului de lege inițiat de S.O.S. Romania privind unirea Romaniei cu Republ ...
-
Rareș Bogdan se răcorește împotriva lui Ilie Bolojan: "Ați urlat 6 săptămâni "fără PSD" și acum vreți să ghifuiți "șobolanii" cu mâna voastră?"
Europarlamentarul Rareș Bogdan, aflat intr-un razboi deschis cu liderul PNL Ilie Bolojan, sancționeaza factura de logica ...
-
Deficitul bugetar al României s-a înjumătățit. Alexandru Nazare: „Nu suntem într-o zonă de confort". Urmează testul agențiilor de rating
Execuția bugetului general consolidat s-a incheiat, la 31 mai 2026, cu un deficit de 35,94 miliarde de lei, echivalentul ...
-
Analiștii îl avertizează pe Nicușor Dan. "Scenariul alegerilor anticipate este extrem de periculos. AUR va defila, suspendarea va fi un dat"
Blocajul politic generat de eșecul formarii guvernului Veștea este vazut de analiști drept o infrangere majora pentru pr ...
-
Există două variante de Guvern minoritar: cum arată matematica parlamentară
Senatorul Gabriela Horga, vicepresedinte la PNL, spune, dupa ce „guvernul tradatorilor" a picat in Parlament, ca a ...
-
Ultimatum la vârful AUR. Petrișor Peiu anunță că părăsește partidul dacă George Simion bate palma cu Adrian Veștea
Negocierile disperate purtate in aceste ore pentru salvarea Cabinetului Veștea risca sa provoace o implozie de proporții ...
-
Alexandru Nazare (nominalizat la Finanțe cu aviz pozitiv) a prezentat parlamentarilor tragicul adevăr: „Nu putem să cheltuim mai mult decât avem"
Ministrul propus sa conduca Finanțele in guvernul Adrian Veștea, Alexandru Nazare, a declarat luni, in Parlament, la aud ...
-
ACT și-a ținut Primul Congres Național: peste 700 de participanți au adoptat cel mai radical plan de reformare a statului român
Partidul Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a desfașurat astazi Primul Congres Național, la Sala C.A. Rosetti din Palatul P ...
-
Ilie Bolojan afirmă în prima declarație după ce a fost reconfirmat în funcția de președinte PNL că îi va propune lui Nicușor Dan un guvern minoritar
Ilie Bolojan anunța dupa intrunirea Biroul Permanent Național al PNL ca in urma deciziei luate in Congresul Extraordinar ...
-
PSD a decis: votează învestirea Guvernului Veștea. Lista miniștrilor
PSD a decis duminica, 21 iunie, sa voteze investitura Guvernului Adrian Veștea, propus de catre președintele Nicușor Dan ...
-
Adrian Năstase îl ironizează pe Vasile Blaga după Congresul PNL: „A văzut holograma lui Băsescu în sală". Dispută despre cine a învins PSD după 1990
Fostul premier Adrian Nastase a reacționat dupa declarațiile facute de Vasile Blaga la Congresul extraordinar al PNL, un ...
-
Nicușor Dan, la masă cu Rareș Bogdan, Lucian Pahonțu, Eugen Tomac și Victor Negrescu!
În spațiul au aparut imagini, realizate de „amatori", care il infațișeaza pe președintele Nicușor Dan luand ...
-
Congresul PNL a votat: Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu să demisioneze din partid până luni sau vor fi excluși. Nu se face coaliție cu PSD
Congresul extraordinar al PNL a inceput, la ora 12.00, la Romexpo, cu peste 1.800 de delegați liberali din toata țara. I ...
-
Arhitectul din cauza căruia Dominic Fritz nu mai poate să candideze l-a finanțat și pe Nicușor Dan, în campania electorală. Cine este Răzvan Negrișanu
Arhitect, cofondator al biroului RD SIGN și consilier local USR din 2020, Razvan Negrișanu se afla in centrul controvers ...
-
Adrian Veștea nu mai candidează la funcția de președinte al PNL. Vrea să conteste în justiție Congresul PNL: "Nu voi gira acest simulacru democratic"
Premierul desemnat, Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat ca renunța sa mai candideze la funcția de preșe ...
-
Hai, că asta-i culmea turnătoriei! Sebastian Ghiță: "Să vă spun un secret, Bolojan e tot de la Securitate!"
Omul de afaceri Sebastian Ghița, fugit in Serbia, susține ca actualul joc politic se da intre tabere susținute de servic ...
-
Diana Șoșoacă: „Aș prelua funcția de prim-ministru". Lidera SOS i-a propus lui Nicușor Dan o soluție pentru ieșirea din criză
Scena politica traverseaza o perioada de incertitudine, iar premierul desemnat Adrian Veștea incearca sa obțina sprijinu ...
-
Ludovic Orban acuză o înțelegere secretă între PSD și AUR: Nicușor Dan va fi suspendat și se va ajunge la referendum
Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, susține ca s-ar fi facut o ințelegere secreta intre liderii PSD și cei de la AUR, ia ...
-
Matematica parlamentară după deciziile oficiale UDMR, SOS, USR, PNL, AUR. Pronosticurile momentului pentru guvernul Veștea
Premierul desemnat, Adrian Veștea, este așteptat sa depuna in Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare pent ...
-
„Tăntălău și gogoman" - Ludovic Orban, reacție spumoasă despre Nicușor Dan, Sorin Grindeanu și Adrian Veștea: "Nu mă puneți, că dacă îmi dați drumul la limbă..."
Fostul consilier al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, critica dur decizia șefului statului de a-l desemna in funcția de pr ...
-
Traian Băsescu pune sub semnul întrebării episodul Tomac-Veștea: „Aici ceva e dubios". Ce spune despre negocierile pentru Guvern
Fostul președinte Traian Basescu a criticat dur prestația publica a premierului desemnat Adrian Veștea și a pus sub semn ...
-
Dodon, despre dorința Occidentului de a deschide un al doilea front împotriva Rusiei în Transnistria
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, a declarat recent ca au existat i ...
-
Istoria se repetă invariabil și în România: Situația de astăzi e la fel ca acum 90 de ani de pe vremea lui Carol al II-lea
Pentru Romania, situația politica de astazi este izbitor de asemanatoare cu momentul din 1937, atunci cand regele Carol ...
-
AUR lansează o mare provocare pentru șeful PNL. "Bolojane, dacă ai curaj, hai cu suspendarea lui Nicu Olimpicu"
Scena politica de la București aluneca rapid spre un conflict instituțional total, dupa ce mutarile neașteptate din ulti ...
-
Realizările lui Veștea ca „baron” la Brașov: „Și-a împământenit relații foarte puternice nu doar în județ, ci în toată țara”
Desemnarea lui Adrian Veștea in funcția de prim-ministru a readus in prim-plan o cariera administrativa de peste doua de ...
-
Adrian Veștea, poate cel mai bogat premier din istoria țării. Propusul lui Nicușor Dan are 68.000 de metri de terenuri
Vazand ca Tomac nu avea succes in randul liderilor politici, șeful statului a venit cu o alta propunere, respectiv preșe ...
-
Stenograme din ședința PNL - Bolojan a cerut PNL să rămână pe linia „fără PSD”, dar 14 filiale județene nu au votat cu el
PNL iși menține, cel puțin formal, decizia de a nu intra intr-o noua coaliție cu PSD, dupa ce președintele Romaniei l-a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu