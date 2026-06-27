Scenariul alegerilor anticipate intră în joc. PNL: Este momentul să ne întoarcem la cetățeni

Partidul Național Liberal deschide tema alegerilor anticipate, în contextul în care negocierile pentru formarea noului Guvern au intrat din nou în impas. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, susține că, dacă nu mai poate fi format un Executiv, soluția este revenirea în fața alegătorilor.

PNL acuză PSD că a prelungit criza politică

Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, Robert Sighiartău a afirmat că actualul blocaj politic durează de aproape două luni și îl pune pe seama deciziilor PSD.

‘‘Au trecut aproape două luni de când PSD a generat această criză politică prin demiterea Guvernului Bolojan. De atunci, România se află într-un blocaj care afectează încrederea, economia şi capacitatea statului de a lua decizii. Partidul Naţional Liberal nu s-a limitat la critici. Am venit cu soluţii concrete şi responsabile pentru deblocarea situaţiei. Am făcut propuneri, am căutat formule de compromis şi am pus pe masa preşedintelui variante, care puteau oferi României un Guvern funcţional'', susține Sighiartău.

Liderul liberal afirmă că, în ciuda acestor demersuri, social-democrații au ales să continue confruntarea politică în loc să contribuie la ieșirea din criză.

‘‘Din păcate, PSD a preferat să continue jocul politic care a adus România în acest impas, în loc să îşi asume responsabilitatea şi să contribuie la depăşirea crizei'', a scris el.

Critici și la adresa soluțiilor propuse de Nicușor Dan

Secretarul general al PNL afirmă că nici variantele susținute de președintele Nicușor Dan nu au reușit să deblocheze negocierile pentru formarea noului Guvern. Din contră, spune el, acestea au accentuat tensiunile și au făcut mai dificilă obținerea unei majorități parlamentare.

În acest context, liberalul readuce în discuție posibilitatea organizării alegerilor anticipate. ‘‘Dacă nu mai există posibilitatea constituirii unui Guvern, atunci este momentul să ne întoarcem la cetăţeni'', a transmis Robert Sighiartău.

Nicușor Dan: Partidele au revenit în blocaj

Vineri, președintele Nicușor Dan a declarat că negocierile pentru formarea noului Executiv au ajuns din nou într-un blocaj politic. Șeful statului a precizat că PNL își asumase inițial sprijinul pentru un Guvern minoritar PSD, însă ulterior și-a schimbat poziția.