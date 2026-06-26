"În spațiul public au apărut voci care se întreabă dacă marile decizii politice de la București sunt rezultatul negocierilor interne sau dacă există influențe externe semnificative asupra direcției pe care o urmează România. În contextul discuțiilor privind viitorul premier și viitoarea formulă de guvernare, unii comentatori merg pînă la a vorbi despre existența unor presiuni sau interese externe care ar influența procesul decizional din România" scrie pe Facebook afaceristul liberal Viorel Cataramă.

"Declarația liderului USR Dominic Fritz potrivit căreia „nu este momentul să avem un guvern monocolor PSD" a alimentat și mai mult această dezbatere. Și astfel, apare o întrebare legitimă: „dar un guvern monocolor BND (Bundesnachrichtendienst, adică serviciul de informații externe din Germania) este legitim? Adică: cît de autonome mai sunt deciziile politice majore ale României și cît de mult sunt ele influențate de contextul internațional și de parteneriatele strategice ale țării?" se întreabă liberalul.