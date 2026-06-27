PSD leagă nominalizarea lui Siegfried Mureșan de proiectul portofelului digital unic: "Este vorba de bani mulți și de suveranitate digitală"

Nominalizarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru a generat noi reacții în PSD. Deputatul social-democrat Mădălin Borș, vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, a legat propunerea PNL-USR-UDMR de unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare ale statului român - Portofelul European pentru Identitate Digitală (RoEUDIW).

Parlamentarul susține că este „absolut legitim, ba chiar obligatoriu" ca românii să ceară explicații privind modul în care sunt gestionate fondurile europene și proiectele strategice ale statului, în special în contextul în care Guvernul a decis ca România să adopte soluția tehnică dezvoltată de Germania pentru implementarea portofelului digital.

„În timp ce România are disperată nevoie de oameni cu experiență reală și rezultate dovedite în administrația publică, se forțează din nou în prim-plan figuri fără nicio experiență executivă relevantă la nivel național. Siegfried Mureșan este un exemplu clar: nu a demonstrat niciodată că poate conduce instituții, gestiona bugete mari și controla un aparat administrativ complex", a scris Borș.

Deputatul PSD a adus în discuție și parcursul profesional al lui Siegfried Mureșan, afirmând că legăturile sale cu Germania sunt cunoscute.

„Absolvent de master la Humboldt University din Berlin și fost consilier în Parlamentul German, Mureșan este văzut ca propunerea Germaniei în peisajul politic românesc. Legăturile sale strânse cu Berlinul nu sunt un secret pentru nimeni", a afirmat parlamentarul.

Declarațiile vin la câteva ore după ce PNL, USR și UDMR au anunțat oficial că îl susțin pe europarlamentarul liberal pentru funcția de prim-ministru, considerând că experiența sa în domeniul fondurilor europene și al bugetelor comunitare îl recomandă pentru conducerea Guvernului.

În mesajul său, Mădălin Borș a făcut trimitere directă la decizia Guvernului de a utiliza soluția tehnică dezvoltată de Germania pentru Portofelul European de Identitate Digitală.

„România va folosi soluția germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, un proiect uriaș cu bugete consistente, care va permite stocarea electronică a documentelor. Este vorba de bani mulți, de suveranitate digitală și de contracte semnificative. Deciziile trebuie luate cu maximă transparență, exclusiv în interesul României, nu al grupurilor de interese sau al agendei externe", a transmis deputatul PSD.

Acesta a mai afirmat că „orice influență străină asupra implementării unor astfel de proiecte strategice trebuie urmărită cu atenție".

Ce este Portofelul European pentru Identitate Digitală

Portofelul European pentru Identitate Digitală (RoEUDIW) reprezintă unul dintre cele mai ample proiecte de digitalizare lansate la nivelul Uniunii Europene.

Aplicația le va permite cetățenilor să își stocheze și să utilizeze direct de pe telefon documente oficiale, precum:

cartea de identitate;

permisul de conducere;

cardul de sănătate;

diplomele și certificatele de studii;

alte documente și atestate emise de instituțiile statului.

Sistemul va fi interoperabil la nivelul întregii Uniuni Europene, ceea ce înseamnă că documentele digitale emise în România vor putea fi utilizate și în celelalte state membre.

Totodată, utilizatorii vor putea demonstra anumite informații fără a dezvălui toate datele personale. De exemplu, pentru verificarea vârstei va putea fi transmisă doar confirmarea că persoana este majoră sau data nașterii, fără comunicarea altor date de identificare.

Potrivit Guvernului, toate datele personale vor rămâne stocate în infrastructura națională, iar utilizatorii vor avea control asupra informațiilor pe care aleg să le partajeze.

De ce a ales România soluția dezvoltată de Germania

Executivul a explicat că România a decis să adopte tehnologia dezvoltată de Germania după evaluarea mai multor variante utilizate în statele membre ale Uniunii Europene.

Soluția germană este dezvoltată în regim open-source, ceea ce permite utilizarea gratuită a codului sursă și adaptarea acestuia la nevoile României, fără costurile dezvoltării unei platforme complet noi.

Autoritățile estimează că această soluție va accelera implementarea portofelului digital și va contribui la construirea unui ecosistem european comun pentru identitatea digitală.

Prima etapă începe în 2026

În prima fază, programată pentru anul 2026, autoritățile vor lansa prima versiune a aplicației mobile, vor implementa emiterea identității digitale și funcționalitatea de verificare a vârstei și vor finaliza cadrul legislativ necesar.

Pe termen lung, Guvernul intenționează să permită și companiilor private să ofere propriile portofele digitale, cu condiția certificării conform normelor naționale.