Vicepreședintele PNL Diaspora îl desființează pe Siegfried Mureșan

Valentin Cocoș, vicepreședintele PNL Diaspora, lansează acuzații extrem de grave la adresa europarlamentarului Siegfried Mureșan, susținut de Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru al României. Cocoș cataloghează activitatea lui Mureșan în fruntea organizației din diaspora drept „un eșec total" și pune la îndoială capacitatea acestuia de a conduce un guvern.

Într-o declarație extrem de dură transmisă în exclusivitate EVZ, Valentin Cocoș contestă legitimitatea și competența lui Siegfried Mureșan, subliniind că acesta nu a fost ales de membrii organizației, ci „numit direct de Ilie Bolojan". Potrivit vicepreședintelui filialei, bilanțul celor aproape doi ani de mandat ai lui Mureșan la PNL Diaspora se rezumă la un singur cuvânt: zero.

„Vorbim despre ZERO construcție, ZERO organizare, ZERO strategie și ZERO respect pentru membrii din Diaspora. Ședințele s-au făcut doar atunci când îi foloseau politic (...). În rest, organizația a fost abandonată", afirmă Valentin Cocoș. Liderul PNL Diaspora reclamă abuzuri administrative și decizii discreționare luate de conducerea impusă, menționând că dialogul a fost înlocuit cu ordine de tipul „plătiți cotizațiile" și amenințări cu sancțiuni bazate pe regulamente paralele cu statutul partidului.

Mai mult, Cocoș aduce în prim-plan o afirmație extrem de gravă care i-ar aparține lui Mureșan: „Diaspora nu contează și, dacă nu ați adus suficiente voturi, nu vă gândiți la vreun drept" - ar fi fost răspunsul primit de membrii din diaspora când au cerut socoteală pentru lipsa de rezultate. Siegfried Mureșan este acuzat și de oportunism politic, fiind amintit parcursul său prin mai multe formațiuni (PDL, PMP și ulterior PNL). Cocoș se întreabă cum poate un politician acuzat în trecut de traseism să vorbească astăzi despre principii și consecvență.

Declaratia completă:

„CUM poate Ilie Bolojan să îl propună pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României, când nu a fost în stare să conducă nici măcar organizația PNL Diaspora?

CUM DE NU AU FOST BUNI DE PM DOI COLEGI DE PARTID CARE FIECARE DINTRE EI A FĂCUT PERFORMANȚĂ ÎN PNL? Și știu de ce spun doi, pentru că Ilie nu l-a vrut nici pe celălalt, chiar nenominalizat, care era mai bun și decât el. Dar este bună această nulitate care nu are nicio treabă cu PNL și nicio treabă cu România?!

Vorbim despre un om care nici măcar nu a fost ales de membrii organizației, ci numit de Bolojan. În aproape doi ani de mandat, rezultatul este unul singur: zero. ZERO construcție, ZERO organizare, ZERO strategie și ZERO respect pentru membrii din Diaspora. Ședințele s-au făcut doar atunci când îi foloseau politic: în campanii electorale, înaintea alegerilor sau când scandalurile interne nu mai puteau fi ascunse. În rest, organizația a fost abandonată.

În schimb, am asistat la încălcări repetate ale Statutului PNL. Am asistat la încercări de cosmetizare a proceselor-verbale, astfel încât problemele reale din organizație să nu ajungă la conducerea partidului. Am asistat la decizii luate discreționar și la o conducere bazată pe ordine, nu pe dialog. Două ordine:

Plătiți cotizațiile; „Am făcut un nou regulament peste statutul PNL, și dacă nu respectați veți fi sancționați" - probabil era lecție de la cel care l-a numit, de acolo a plecat încălcarea statutului.

Mai grav, atunci când am întrebat unde sunt rezultatele și unde este reprezentarea Diasporei, răspunsul primit a fost, citez: „Dacă domnul președinte a spus că „Diaspora nu contează" și că nu am adus suficiente voturi, nu vă gândiți la vreun drept". O afirmație care sfidează cifrele oficiale și jignește mii de membri care au muncit pentru acest partid.

Domnul Mureșan este trimis de România în Parlamentul European. Dar câți români pot spune astăzi că l-au văzut luptând pentru problemele reale ale României? Câți pot spune că i-au simțit implicarea în apărarea interesului național? Eu văd un politician preocupat în primul rând de propria carieră politică.

Și aici apare o altă întrebare legitimă. După ce a trecut din PDL în PMP, apoi din PMP în PNL pentru a-și continua cariera politică europeană, fiind acuzat la acel moment de traseism chiar de fostul partid, cum poate veni astăzi să vorbească despre principii și consecvență?

România nu are nevoie de un premier care a eșuat într-o organizație de partid și care este prezentat acum drept o mare soluție națională doar pentru că așa dorește Ilie Bolojan. Dacă nu ai fost capabil să administrezi o organizație cu 30 de membri din conducere - mai jos de BPJ nu a coborât niciodată -, cum poți administra un stat cu aproape 19 milioane de cetățeni?

Dacă nu ai reușit să unești oamenii din propriul partid, cum vei uni instituțiile statului? Dacă ai executat disciplinat fiecare decizie a celui care te-a numit, cum poți pretinde că vei fi un prim-ministru independent? România are nevoie de lideri care construiesc, nu de oameni promovați pe criteriul obedienței. Are nevoie de competență, nu de imagine. De rezultate, nu de funcții.

Eu îmi asum public fiecare afirmație pe care o fac și sunt pregătit să o susțin cu documente, procese-verbale și dovezi. Tocmai de aceea întrebarea rămâne: pe ce se bazează Ilie Bolojan când cere românilor să creadă că omul care nu a condus niciodată nimic și, mai mult, a eșuat în PNL Diaspora, este capabil să conducă Guvernul României?"