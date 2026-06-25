Rareș Bogdan se răcorește împotriva lui Ilie Bolojan: "Ați urlat 6 săptămâni "fără PSD" și acum vreți să ghifuiți "șobolanii" cu mâna voastră?"

Europarlamentarul Rareș Bogdan, aflat într-un război deschis cu liderul PNL Ilie Bolojan, sancționează factura de logică a liberalilor. După ce timp de aproape 2 luni au cerut ca PSD să nu mai fie la guvernare, acum Ilie Bolojan se arată dispus să voteze un guvern monocolor PSD. Rareș Bogdan îl întreabă pe Ilie Bolojan dacă i se pare normal, după ce i-a numit "șobolani din cămară" pe cei de la PSD, acum să le deschidă ușa cămării și să-i lase singuri să se înfrupte.

"Colegii mei devin din ce în ce mai ridicoli. După ce au urlat 6 săptămâni "fără PSD", năruind somnul tuturor pisicilor din Bihor, acum se chinuie să explice de ce votează un Guvern exclusiv PSD, cu însuși președintele PSD premier. Care a mai fost premier și ne-a scos în stradă nu demult tare.

Vedeți de ce era Tomac cea mai bună variantă?

Păi după ce ați aprins lumina în cămară, să se vadă "șobolanii", ce faceți, băieți, vreți să îi ghiftuiți cu cașcaval cu mânuța voastră?! Ipocriți și mincinoși mai sunteți...

Tomac n-a fost bun pentru voi, rămâne un mister de ce. Dar cum veți justifica în rândurile electoratului de dreapta din România refuzul de a vota, acum 3 zile, un Guvern cu premier liberal, chiar președinte de CJ liberal, vicepremier liberal și 5 miniștri liberali, și îndemnul către colegii parlamentari, transformați în armată de teracotă, să nu spun niște oi, să voteze un Guvern exclusiv PSD cu premier PSD? De ce credeți că românii sunt proști, iar alegatorii liberali naivi?

Stați la capriciile unui om care a îngropat economia României! A luat cel mai greu de suportat măsuri, din istoria recentă, pentru antreprenori și cei cu profesiuni liberale. Istoria nu iartă. PNL și-a bătut joc de toate categoriile sale de votanți tradiționali. Pur și simplu i-a abandonat.

Bolojan 11 iunie: „Liberalii nu vor vota Guvernul (...), această variantă este de fapt un paravan care ar scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. În același timp, un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire."

Bolojan 11 iunie: „O formulă cu PSD este exclusă în acest moment, deoarece axa politică a PNL trebuie să rămână una de dreapta. NU PUTEM GIRA politici economice care adâncesc deficitul."

Bolojan 23 iunie: "Formula propusă este fie un guvern minoritar PSD, fie unul în jurul PNL-USR-UDMR, PNL angajându-se să voteze un astfel de guvern (minoritar PSD) dacă nu se va opta pentru varianta lor. (...) Rămâne de văzut dacă vom mai avea coaliție, ar fi bine să avem, având în vedere contextul internațional de criză.", scrie Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: S-a terminat mitul "sfântului" Bolojan când a bătut palma cu traseistul de la Șoșoacă

"Păi acum e criză? Acum avem posibil "junk"? Acum avem probleme cu absorbția? Acum riscăm să nu mai avem de unde lua bani cu împrumut? Acum nu plătim 1 mld de euro dobânzi pe lună? Acum riscăm scenariul grecesc?

Păi până acum două zile erau explicații puerile și false probleme, nu așa ne spuneau neoprogresistii vopsiți în liberali, locatarii camarilei slugilor lui Bolojan?

P.S.

Bolojan a tot amenințat cu marea epurare a paraziților din administrație, dar a uitat să ne spună că dădea afară niște secretare din Oradea (care au câștigat oricum în instanță) doar să facă loc unui traseist politic reciclat, pescuit direct din tomberon.

Toată povestea cu tehnocratul inflexibil s-a terminat când "sfântul" Bolojan a coborât de pe muntele lui de principii să bată palma cu un oportunist de la Șoșoacă, pentru două voturi amărâte în Parlament.

Omul care mimează austeritatea (dă bine la popor, de ce să nu smulgă și el de la AUR ceva) și ne numără firele de praf din buget a ajuns să facă piața politică la taraba de la Ialomița, cumpărând exact genul de rebuturi pe care în public pretinde că le calcă în picioare.

Ce-ai făcut, Ilie? Lumea vă realiza curând ca "regele" e gol și tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă a fost strict pentru capriciile și proiectele absurde ale unui singur om, Ilie, omul care a adus sărăcie.", mai arată europarlamentarul liberal.