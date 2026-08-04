Daea e fericit! România printre ţările cu cele mai multe oi
Postat la: 26.03.2018 |
Cu aproximativ 9,8 milioane de oi în anul 2017, România se situează pe locul al treilea în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte efectivele de ovine, fiind devansată doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete şi Spania cu 15,9 milioane ovine, potrivit datelor publicate luni de Eurostat
În urma României se situează Grecia, cu 8,5 milioane capete de ovine, Italia - 7,2 milioane, Franţa - 6,8 milioane, Irlanda - 3,9 milioane capete şi Portugalia, cu 2,02 milioane capete. Potrivit balanţei comerciale cu produse agroalimentare, România a încasat peste 315 milioane de euro, în primele trei trimestre din 2017, din exporturile de animale vii în spaţiul intra şi extracomunitar, în creştere cu aproape 15% faţă de perioada similară din 2016, când încasările au totalizat aproape 275 de milioane de euro. Cele mai mari sume au fost obţinute din exporturile de animale vii din speciile ovine şi caprine, circa 146,8 milioane de euro pentru 67.137 tone şi din cele de bovine - 145,71 milioane de euro (56.831 tone).
Consumul de carne de ovine în anul 2016, în România, a fost în medie de 2,6 kg/locuitor, în uşoară creştere faţă de 2015 când se înregistra un consum de 2,3 kg/locuitor, dar semnificativ mai mare faţă de anul 2014 când era de numai 0,7 kg/locuitor anual. Consumul cel mai mare de carne de oaie, respectiv de miel, este în perioada Paştelui, când necesarul este acoperit în mare parte din producţia autohtonă. În comparaţie, media consumului în UE a fost de 2 kilograme pe locuitor anual în 2015, faţă de 1,9 în 2014, Franţa şi Irlanda înregistrând cel mai mare consum, de 2,9 kilograme, respectiv 2,8 kilograme pe locuitor anual.
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