De la o extremă la alta. Maxime de 19 grade în zilele următoare

Orele următoare vor aduce precipitaţii mixte şi condiţii de polei în regiunile sudice. Prin Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali vor fi mai ales ninsori şi nu vor lipsi răbufnirile de vânt. Spre dimineaţă, pe suprafeţe mici se va forma ceaţa. Minimele vor pleca de la minus 10 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi nordul Moldovei şi se vor opri la 4 grade Celsius pe litoral.

Peste zi, norii vor fi numeroşi în aproape toată ţara. Ploile, slabe cantitativ, vor fi prezente la început în sud şi est, apoi, după apus îşi vor face apariţia local şi în interiorul arcului carpatic. Ninsorile şi lapoviţa vor prefera din nou spaţiul montan învecinat, iar intensficări ale vântului se vor semnala în Dobrogea, sudul Banatului şi la altitudini foarte mari.

Maximele se vor situa înte 2 şi 13 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în nord-vest şi în sud-estul extrem. În perioada următoare, valorile de temperatură vor începe să crească. Astfel, la mijlocul săptămânii, vremea va deveni chiar uşor mai caldă decât în mod obişnuit în jumătatea de sud a teritoriului, cu maxime de 18..19 grade Celsius. Câteva reprize de ploaie vor veni marţi şi joi în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în cursul zilei miercuri va picura trecător prin Transilvania, Moldova şi Maramureş. Precipitaţii sub formă de ninsoare vor cădea pe creste, unde şi vântul va rămâne destul de alert.