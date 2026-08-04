Facebook a colectat ani la rând istoricul convorbirilor şi al mesajelor de pe telefoanele cu Android

Scandalul Cambridge Analytica pare să fi convins utilizatorii aplicaţiilor deţinute de Facebook să fie mai atenţi cu privire la drepturile de acces pe care le acordă acestora. Astfel, s-a confirmat, încă o dată, în ce măsură încalcă Facebook intimitatea utilizatorilor săi.

În pagina de setări a versiunii web de desktop, Facebook oferă utilizatorilor săi opţiunea de a descărca o arhivă cu toate datele personale colectate de companie. În această arhivă, s-au găsit acum date despre apelurile şi SMS-urile înregistrate timp de mai mulţi ani.

Istoricul apelurilor şi al mesajelor de pe smartphone-urile cu Android a fost folosit de Facebook în cadrul algoritmului de recomandare al prietenilor. Aplicaţia a început colectarea datelor cu una din primele versiuni, când utilizatorii au acceptat să sincronizeze agenda telefonică cu lista de prieteni de pe Facebook.

Colectarea datelor a fost facilitată de modul în care Android a gestionat accesul aplicaţiilor la datele personale stocate pe telefon. Chiar dacă sistemul de operare al celor de la Google a îmbunătăţit acest aspect în ultimele versiuni, API-ul vechi, care le permitea aplicaţiilor colectarea facilă a datelor a rămas activ şi a putut fi folosit de către dezvoltatori până în octombrie 2017.

În altă ordine de idei, chiar dacă ultimele versiuni de Android au informat mai transparent utilizatorii cu privire la datele accesate de aplicaţii şi chiar dacă utilizatorii au respins accesul, permisiunile pe care le-au acordat cu ani în urmă, pe baza vechiul API, au permis Facebook (şi probabil şi altor aplicaţii) să aibă în continuare acces la datele personale respective.

Ca urmare a acestor acuze, Facebook a emis un comunicat prin care specifică faptul că nu a colectat şi conţinutul convorbirilor sau al mesajelor, ci doar istoricul acestora.