Horoscop, luni, 26 martie 2018. Gemenii au nevoie de o minte limpede

Horoscop 26 martie 2018 - Berbec

Exista posibilitatea sa apara tot felul de complicatii la care chiar nu te-ai gandit, cel mai probabil legate de familie sau de casa.

Horoscop 26 martie 2018 - Taur

Este necesar sa dai dovada de bunavointa fata de cei din anturajul apropiat, ca sa previi conflictele cu ei si ca sa le poti cere ajutorul, daca ai nevoie. Cooperarea este cheia oricarei probleme, mai ales in perioada urmatoare.

Horoscop 26 martie 2018 - Gemeni

Ai nevoie de o minte cat mai limpede, ca sa poti evalua corect felul in care vor evolua situatiile in care esti implicat. Aceasta limpezime cere insa un efort, pe care trebuie sa fii dispus sa-l faci...

Horoscop 26 martie 2018 - Rac

Dincolo de toata agitatia acestei zile sau de faptul ca problemele iti dau impresia ca se tot acumuleaza si nu se mai termina, exista si o parte buna, pe care o vei gasi mai usor, daca vei dori cu adevarat acest lucru.

Horoscop 26 martie 2018 - Leu

Ai ceva de invatat din toate problemele cu care te-ai confruntat in ultima vreme. Poti porni de la intelesuri legate de munca si de starea ta de sanatate.

Horoscop 26 martie 2018 - Fecioara

Este o zi pe care o poti folosi pentru a te mobiliza mai bine ca sa inlaturi indoielile care te-au tinut in loc si te-au impiedicat sa-ti atingi scopurile pe plan profesional.

Horoscop 26 martie 2018 - Balanta

Ai la dispozitie o zi intreaga ca sa iti limpezesti intentiile legate de planul profesional sau de casa si familie - depinde ce te framanta mai mult.

Horoscop 26 martie 2018 - Scorpion

Te poti afunda si mai mult in propriile ganduri negre sau iti poti schimba dispozitia cu una mai senina, daca chiar vrei acest lucru.

Horoscop 26 martie 2018 - Sagetator

Ai prins un fir si mergi inainte, fara sa te grabesti. Poate avea legatura cu vechile tale indoieli legate de o poveste de dragoste sau cu ceea ce iese din mainile tale.

Horoscop 26 martie 2018 - Capricorn

Ai nevoie de odihna, de recuperarea fortei psihice, oricat de putin ti-ar reusi acest lucru, deocamdata. Pe termen lung, efectele vor fi pozitive.

Horoscop 26 martie 2018 - Varsator

Trebuie sa iesi din capcana propriilor emotii negative pe care le-ai adunat si la care nu vrei sa renunti, desi stii ca nu iti definesc viata si nici pe tine.

Horoscop 26 martie 2018 - Pesti

S-ar putea sa ti se para obositoare agitatia zilei de azi, pentru ca nu iti permite sa te concentrezi mai mult pe ceea ce te intereseaza cu adevarat.