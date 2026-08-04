Românul care a făcut transplant de plămâni la clinica AKH din Viena a murit. ”Sistemul nostru nu i-a mai acordat o a doua şansă“

Adrian Lupu a venit la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu joi, 15 martie, pentru că se simţea său, dar după o zi starea lui s-a agravat şi nu a mai putut respira, astfel încât a fost intubat. Tânărul urma un tratament special după transplantul de plămâni şi mergea lunar la analize la clinica austriacă.

Fostul ministrul al Sănătăţii Vlad Voiculescu a postat pe pagina sa de Facebook povestea lui Adrian. Fostul ministru a spus că gorjeanul a fost unul dintre ultimii români care au primit o şansă la clinica austriacă. „La sfârşit de 2016, Narcis COPCĂ, managerul susţinut de doamna Gabriela FIREA la Sf. Maria, i-a acuzat şi ameninţat pe experţii AKH şi Eurotransplant. A făcut-o pe banii noştri, cu avocat plătit de spital. Medicii şi în general oamenii civilizaţi nu apreciază ţoapele... aşa încât în urma incidentului au redus drastic numărul românilor care mai primesc transplant de plămâni la Viena. Anul trecut a fost un singur pacient. Viena este singurul centru din lume care primeşte pacienţi români. Adi a fost aşadar printre ultimii români care au primit măcar o şansă", arată Vlad Voiculescu.

„Când au apărut complicaţii, sistemul nostru nu i-a mai acordat lui Adi o a doua şansă, pentru că sistemul nostru este incapabil măcar de a oferi îngrijirea post-transplant a pacienţilor transplantaţi. Aşa cum am spus-o şi eu, şi medicii în 2016. Nu şi ţoapele, e adevărat. Şi cine stă să mai asculte medici, din România sau din străinătate, sau oameni cu bun simţ când avem atâtea ţoape? Astăzi, Adi a murit. Nimeni nu o sa protesteze în stradă, nimeni nu o să le ceară socoteală, nimeni nu o să facă ceva pentru ceilalţi pacienţi.

Pentru că am obosit cu toţii să strigăm şi poate ne-am obişnuit cu toate, dar mai presus de toate parcă ne-am obişnuit cu ţoapele... ne-am obişnuit ca vorbele ţoapelor (de orice gen) să acopere cuvintele specialiştilor (medici de data asta), ne-am obişnuit ca ţoapele din politică să mintă, ne-am obişnuit ca ţoapele din spitale să ajungă manageri, ne-am obişnuit ca ţoapele din televiziuni să ţipe cel mai tare şi... ca să se închidă cercul... ne-am obişnuit deja cu gândul că ţoapele se vor susţine mereu între ele. Ne transformăm, rapid, într-o ţară a ţoapelor. Pe persoană fizică".