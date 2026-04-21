Următoarea fază va fi un război mai mare și mai intens. Piețele globale vor intra în colaps mult mai rapid!

Autor: Alastair Crooke

Intrăm într-o nouă etapă a acestui război împotriva Iranului. S-ar putea să nu fie ceea ce mulți se așteaptă (în special pe piețele financiare). Donald Trump a spus printre altele că strâmtoarea Hormuz era deschisă și că Iranul a fost de acord să nu o mai închidă; că Iranul, cu ajutorul SUA, a îndepărtat sau îndepărtează toate minele marine și că SUA și Iranul ar lucra împreună pentru a extrage uraniul foarte îmbogățit (HEU) al Iranului.

Trump a scris: „Ne vom organiza." Vom merge împreună cu Iranul, într-un ritm plăcut și relaxat, și vom coborî și vom începe să excavăm cu utilaje mari... Îl vom aduce înapoi în Statele Unite foarte curând". Președintele abia ce declarase că Iranul a fost de acord să predea stocul de HEU al Iranului.

Niciuna dintre aceste afirmații nu era adevărată. Fie Trump confabula (ținând la fantezii, deși crezându-le adevărate); fie manipula piețele. Dacă a fost așa, a fost un succes. Prețul petrolului a scăzut, iar piețele au crescut. Cu 20 de minute înainte de afirmația că Strâmtoarea Ormuz era deschisă și nu se va mai închide niciodată, a fost plasat un short de 760 de milioane de dolari pe petrol. Cineva „a făcut o avere".

Toată această turbulență a creat multă confuzie. Trump a mai spus că un nou rând de discuții și un posibil acord cu Iranul ar avea loc foarte curând. Probabilitatea unor negocieri este falsă. Agenția de știri Tasnim din Iran raportează că „partea americană a fost informată prin intermediul mediatorului pakistanez că noi nu suntem de acord cu un al doilea tur de negocieri".

De la începutul încetării focului mediate de Pakistan, Iranul trebuia să permită trecerea zilnică a unui număr limitat de nave. Cu toate acestea, aceasta a fost întotdeauna supusă condițiilor iraniene pentru trecerea în tranzit. Rezultatul net al manipulărilor lui Trump a fost ca Iranul să reafirme condițiile sale existente privind strâmtoarea Hormuz, stocurile sale de HEU și „dreptul său de a îmbogăți" într-o definiție mai strictă, mai puțin flexibilă.

Discuțiile de la Islamabad i-au arătat deja Iranului că cadrul său în 10 puncte - inițial afirmat de Trump ca formând o „bază de lucru" pentru începerea negocierilor directe cu Iranul - nu era așa ceva. Cadrele iraniene au fost respinse spre sfârșitul zilei, în timp ce SUA s-au pivotat către punctele lor cheie pentru victorie: Iranul abandonând îmbogățirea uraniului în perpetuitate; cedând SUA stocul său de 430 kg de uraniu îmbogățit la 60% și deschiderea strâmtorii Hormuz - fără taxe.

Pe scurt, poziția SUA a fost pur și simplu o continuare a cerințelor bine stabilite ale Israelului. Experiența suplimentară a înșelăciunii din SUA nu a făcut decât să confirme convingerea Iranului de a fi mereu în gardă și de a privi confuzia creată ca pe o posibilă diversiune din partea SUA de la escaladarea militară planificată. Războiul intră într-o nouă fază, mult mai intensă, iar pietele globale vor intra in colaps mult mai rapid decat s-a anticipat!