Țeapă culturală țigănească cu pseudo-mumii egiptene

Lansată cu mare pompă de desfundat wc-uri acum câteva zile, sub pompoasa denumire de ”Comorile egiptului antic”, expoziția cu tot felul de produse și imitații de iarmaroc din Conțești prezentată la prestigioasăa Bibiliotecă Națională este o flegmă culturală de proporții pe care nou înființata companie management cultural a Primăriei Municipiului București o lipește pe fața bucureștenilor.

Expoziția este o șușeanea culturală ordinară și seamănă a bâlci, din care lipsesc doar femeia-păianjen, femeia cu barbă, piticul cu trei ochi și vaca cu două capete. Să începem cu prețul. Pentru 45 de lei (9.66 euro) cât plătești primești o țigănie totală compusă din imitații de prost gust ale unor capodopere aparținând civilizației egiptene.

Pentru informarea ta, biletul la Muzeul de egiptoplogie din Cairo, unde este adăpostită cea mai importantă operă de artă a umanității, sarcofagul lui Tutankamon, costă 60 de lire egiptene adică 2,76 euro. În plus, în muzeu, unde subsemnatul a stat două zile la rând, câte 8 ore, pentru un reportaj, beneficiind și de ajutorul unui muzeolog specializat, poți vedea peste 120 000 de exponate REALE nu făcături și mumii făcute și pictate parcă în garaj la Cocârlați, ca cele aduse București.

Exponatele sunt prost alese, expoziția nu are o logică coerentă și senzația că cineva te minte cu stropi în față și îți bagă mâna în buzunar rânjind șmecherește e acută. Ca să se facă probabil economie la factura de lumină și să nu se perceapă prea bine făcăturile, expoziția este scufundată în semiîntuneric, iar exponatele prost luminate. Nu tu propiecții multimdia, nu tu filmulețe informative, nimic cu țurțuri. În sala mare tronează patru statui de plastic cu zeități egiptene.

Amon cel cu cap de berbec, Anubis cel cu cap de șacal, Thoth cel cu cap de Ibis, și Osiris cel cu cap de șoim, au pătrățele pe abdomen și sunt numai buni să prezinte noua colecție de chiloți a lui Cătălin Botezatu. ( în reprezentările reale ale zeilor egipteni văzute de mine, amănuntele anatomice neesențiale lipsesc cu desăvârșire)

Mai este prezentă și macheta unei ambarcațiuni milenare pe care scrie mare cât vâslele „made în Egypt”, mai e prezentă și o sculptură de gang cu Cleopatra cu silicoane întinsă pe un recamier stil 1800, pozând ca în filmele lacrimogene din anii 30, și o statuie a lui Tutankamon la vânătoare, în care faraonul semănă cu regretatul actor de comedie Grigore Vasiliu Birilc,

Si o copie jalnică de bâlci a bustului lui Nefertiti ”mă-sa” lui Tutankamon aflată la Berlin și o statuie egipteană cu unghiile de la picioare date cu ojă. Piesa centrală, masca mortuară a lui Tutankamon este o replică de gang prost executată, care nu respectă nici pe departe proporțiile și structura morfologică a originalului. Pentru că expoziția e plină de vizitatori copii între 4 și 13 ani organizatorii au găsit de cuviință să pună și o statuetă cu zeul fertilității Min care are un penis în erecție cât el de mare.

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