Sebastian Ghiţă spune că îi va da lui Tudorel Toader la Belgrad un memoriu pentru suspendarea cererii de extrădare

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a declarat duminică seară, într-o intervenţie telefonică la România TV, că îi va da luni ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, care se va afla la Belgrad, un memoriu prin care va cere suspendarea cererii de extrădare, invocând probele false din dosarul său, informează news.ro.

"Abia aştept să ajungă aici (Tudorel Toader - n.r.). Când intră pe treptele Justiţiei, îi dau raportul în mână, că mă gândesc că nu a trăit în România. Să le explice sârbilor că el, Tudorel Toader, a venit cu probe false să extrădaţi un cetăţean. (...) Ştiţi ceva şi cu Tudorel Toader? Ori în căruţă, ori în teleguţă, că aşa duplicitar, nu mai merge", a continuat Ghiţă.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat săptămâna trecută că partea română şi-a îndeplinit obligaţiile şi a transmis toate informaţiile solicitate în dosarul de extrădare a lui Sebastian Ghiţă din Serbia. Toader a precizat că luni va avea o întâlnire cu ministrul Justiţiei din Serbia în care se va discuta şi acest subiect.

"Partea română şi-a îndeplinit obligaţiile de transfer a tuturor documentelor necesare şi a celor suplimentare solicitate. Nici ministrul Justiţiei din România, nici instanţele de judecată din România nu pot interveni, nu pot genera măsuri de accelerare a soluţionării cauzei de către instanţa competentă din Serbia", a declarat Tudorel Toader. El a precizat că luni, 26 martie, va avea o întrevedere cu ministrul Justiţiei din Serbia.

"Evident vom discuta instrumentele juridice de cooperare dintre cele două state, dar inevitabil va fi şi subiectul acesta. În aceeaşi zi, la orele 11.30 cred, voi avea o întrevedere oficială şi cu preşedintele Curţii Constituţionale din Serbia. Noi sigur nu putem lua nicio măsură, nu putem face niciun demers de natură să se suprapună, să afecteze activitatea judecătorului independent din Serbia. Ce putem să facem noi şi ce zic eu că am făcut MJ şi instanţele naţionale, cu promptitudine am răspuns la toate solicitările pe care le-au făcut", a adăugat ministrul Justiţiei.