Adrian Năstase îl ironizează pe Vasile Blaga după Congresul PNL: „A văzut holograma lui Băsescu în sală". Dispută despre cine a învins PSD după 1990
Postat la: 21.06.2026 |
Fostul premier Adrian Năstase a reacționat după declarațiile făcute de Vasile Blaga la Congresul extraordinar al PNL, unde liderul liberal a susținut că partidul din care provine este singura formațiune care a reușit să învingă PSD după 1990.
Năstase îl acuză pe Blaga că încearcă să rescrie istoria politică și susține că datele electorale din ultimele trei decenii contrazic afirmațiile făcute de liderul liberal.
Năstase: „A văzut holograma lui Băsescu în sală"
Fostul lider PSD a ironizat discursul lui Vasile Blaga și a sugerat că atmosfera de la Congresul PNL l-ar fi determinat să facă afirmații care nu corespund realității electorale.
„La Congresul PNL de astăzi, Vasile Blaga, fost lider social-democrat, actual lider liberal, a afirmat: «Noi am mai trecut prin astfel de momente. Partidul din care provin eu a fost singurul partid care a învins PSD și am făcut-o de două ori». Probabil că, luat de atmosfera revoluționară de la Congres, el a văzut holograma lui Băsescu în sală și a vrut să rescrie istoria partidului lor", a scris Adrian Năstase pe blogul personal.
Fostul premier invocă rezultatele electorale din ultimii 30 de ani
Pentru a-și susține argumentele, Năstase a prezentat o analiză a rezultatelor electorale obținute de PSD și de formațiunile succesoare ale FSN-ului condus de Petre Roman, respectiv PD, PDL și PMP. Potrivit fostului lider social-democrat, PSD și precursorii săi au rămas principala forță politică a României după 1990.
„PSD și precursorii săi nu au coborât niciodată sub ~22%, nici măcar în 2024, ceea ce explică de ce au rămas principalul partid al României timp de peste trei decenii", susține Năstase.
„PD. Unde e PD?"
Adrian Năstase a ironizat și dispariția formațiunii politice din care provine Vasile Blaga, după fuziunea dintre PDL și PNL.
„Așa încât, fanii dinamoviști ar putea să-i strige lui Blaga „PD. Unde e PD?" Despre ideologia, valorile și principiile PD nu cred că mai are rost să-l întrebe. Iar despre „victoriile Partidului din care provine Blaga asupra PSD" poate că ele au avut loc în secolul 19, când PD era în alianță cu partidul lui Brătianu", a afirmat Năstase. „PS Probabil că liderii PSD nu sunt atenți la declarații mărunte de felul acesta și nu simt nevoia să răspundă.", a adăugat Năstase.
Blaga: „Partidul din care provin eu a fost singurul partid care a bătut PSD-ul"
„Eu, de exemplu, vin dintr-un partid, înainte de a fi în PNL, care este singurul partid care a bătut PSD-ul după '90", a declarat Vasile Blaga la Congresul extraordinar al PNL.
Liderul liberal a mai afirmat că fuziunea din 2014 a creat cea mai importantă forță de centru-dreapta din România.
„Atunci când am făcut, în 2014, fuziunea cu PNL-ul, oameni buni, am făcut-o și am construit cea mai puternică forță de centru-dreapta din țara asta, care trebuie să se opună populismului. N-am făcut-o să fie o anexă la PSD", a mai spus Blaga.
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