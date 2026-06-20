Arhitectul din cauza căruia Dominic Fritz nu mai poate să candideze l-a finanțat și pe Nicușor Dan, în campania electorală. Cine este Răzvan Negrișanu

Arhitect, cofondator al biroului RD SIGN și consilier local USR din 2020, Răzvan Negrișanu se află în centrul controverselor care au generat probleme pentru primarul Timișoarei. Cu o carieră construită în urbanism, Negrișanu s-a remarcat și prin implicarea politică, dar și prin sprijinul financiar acordat lui Dominc Fritz, care a dus la declararea primarului în conflict de interese și pierderea dreptului de a mai ocupa funcții publice în următorii trei ani.

Mai puțin cunoscută este informația legată de finanțarea campaniei prezidențială a lui Nicușor Dan. Dacă pentru Fritz Negrișanu a donat 25.000 de lei, pentru actualul președinte a fost mai darnic și a scos din buzunar nu mai puțin de 250.000 de lei.

După cum se știe deja, Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI. Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat joi, 18 iunie, și a menținut decizia primei instanțe, prin care Fritz a fost declarat în conflict de interese după o anchetă ANI.

În iulie 2024, ANI a anunțat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece edilul a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane, care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei. Inspectorii de integritate susțin că, în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timișoarei, Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare.

Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma lui Răzvan Negrișanu, consilier local USR și care l-a împrumutat anterior pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei, în campania electorală.

Omul din cauza căruia Dominic Friz are probleme cu ANI, fiind declarat în conflict de interese și cu interdicție de a mai candida în următorii trei ani, a mai finanțat și alte personaje politice din România.

Dacă în 2020 Răzvan Negrișanu îl împrumuta pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei pentru a câștiga Primăria, în 2025 miza arhitectului-consilier a crescut de zece ori. Amănuntul a ieșit la iveală din declarația lui Nicușor Dan, dar nu și din cea a lui Răzvan Negrișanu, care a omis să declare împrumutul, arată publicația VOXRADAR.ro.

Deși tranzacția a avut loc înainte de aprilie 2025, în declarația de avere depusă de Negrișanu la Primăria Timișoara pe 5 iunie 2025, suma de un sfert de milion de lei este inexistentă.

Consilierul USR a fost dat de gol chiar de Nicușor Dan, care și-a publicat finanțatorii. Printre aceștia apare și Răzvan Negrișanu care l-a sprijinit pe actualul președinte, în două tranșe: cu 150 de mii de lei, respectiv 100.000 de lei.

Conform sursei citate, explicația lui Negrișanu pentru faptul că nu a trecut banii în declarația de avere este că a interpretat greșit legea. Spune că a considerat că împrumuturile trebuie declarate în anul următor și, de aceea, nu ar fi menționat sumele date lui Nicușor Dan. Consilierul USR a transmis că a cerut Consiliului Local Timișoara și Primăria Timișoara să corecteze informațiile în declarația sa de avere.