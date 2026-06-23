Există două variante de Guvern minoritar: cum arată matematica parlamentară

Senatorul Gabriela Horga, vicepreşedinte la PNL, spune, după ce „guvernul trădătorilor" a picat în Parlament, că acum există două variante, ambele de guvern minoritar: ori unul condus de PSD, ori unul alcătuit din PNL, USR și UDMR.

„Guvernul trădatorilor, PSD-Veștea, a picat în Parlament. Spectacolul rușinos al negocierilor cu AUR s-a încheiat cu un eșec pentru cei care l-au inițiat. Adrian Veștea a cerșit voturile AUR și a acceptat poziția de marionetă a PSD", spune Gabriela Horga pe Facebook.

Aceasta afirmă că PNL a fost un partid puternic care a rezistat cu Ilie Bolojan „unui asalt teribil din toate părțile și cu toate armele".

„PNL a refuzat să susțină guvernul PSD-Veștea și a transmis clar că nu va mai participa la o guvernare alături de PSD. Lista respinsă de Parlament era dominată de propuneri de la PSD, iar Adrian Veștea a avut doar un rol de fațadă. Partidul Național Liberal și Ilie Bolojan au propus ieri o soluție pentru depășirea blocajului politic: încheierea unui acord prin care partidele să își asume, pentru următoarele șase luni, respectarea unor obiective clare", spune senatorul PNL.

Cele 2 variante

Potrivit senatorului Horga, viitorul guvern ar trebui să își angajeze răspunderea în Parlament pentru implementarea proiectelor din PNRR, menținerea disciplinei financiare și continuarea investițiilor necesare dezvoltării României.

„Dacă formațiunile politice ar ajunge la un acord pentru un astfel de pact național, există două variante: fie un guvern minoritar condus de PSD, fie un executiv minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR. România are nevoie de decizii asumate, prin înțelegeri transparente între partidele politice, nu de combinații și de voturi cumpărate la bucată", a mai scris Horga.

La votul pentru învestirea Guvernului Adrian Veștea au fost exprimate 212 voturi, dintre care 189 „pentru" și 23 „împotrivă". Pentru învestirea Guvernului erau necesare 233 de voturi.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a avut o primă reacție, asta după ce Guvernul Adrian Veștea nu a trecut de votul din Parlament. Bolojan vorbește în mesajul său de nevoia unui executiv minoritar (știrea, pe larg aici).