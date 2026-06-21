Congresul PNL a votat: Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu să demisioneze din partid până luni sau vor fi excluși. Nu se face coaliție cu PSD

Congresul extraordinar al PNL a început, la ora 12.00, la Romexpo, cu peste 1.800 de delegați liberali din toată țara. Ilie Bolojan candidează la președinția partidului, împreună cu o echipă pe care o propune pentru conducerea PNL. Congresul a adoptat două hotărâri: PNL nu mai face coaliție cu PSD și Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu să-și dea demisia până luni din partid sau vor fi excluși.

Ora 15.10: S-a încheiat votul.

Ora 15.04: Noul Birou Permanent Național al PNL se va întruni începând cu ora 15.30, la sediul central al partidului.

Ora 14.38: A început votarea lui Ilie Bolojan la președinția partidului. Votarea se face pe buletine de vot.

Ora 14.30: Hotărârile au fost adoptate de congres cu unanimitate de voturi.

Ora 14.22: Ilie Bolojan revine la tribună pentru a propune votarea a două decizii. Robert Sighiartău anunță hotărârile care vor fi supuse votului:

Hotărârea 1: Având în vedere situația politică actuală, congresul reconfirmă deciziile Biroului Politic Național extins, de a nu mai face coaliție cu PSD. Dacă PSD va fi la putere, PNL va fi în opoziție. Votarea, susținerea sau participarea la construcția unui guvern cu PSD de către un membru PNL îl va plasa pe acesta în afara liniei politice stabilită de congres, generând excluderea lui

Hotărârea 2: Congresul PNL constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și doamna Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat deciziile PNL, au participat la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului. Congresul reține responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat PNL la finalul mandatului său de secretar general. Congresul le solicită demisia din calitatea de membri ai PNL. Dacă nu își prezintă demisia până pe 22 iunie la ora 12.00, Congresul mandatează Biroului Permanent și Consiliul Național pentru declanșarea procedurilor de excludere.

Ora 14.13: Vorbește Dan Motreanu, candidatul la funcția de prim-vicepreședinte PNL:

Suntem liberali conservatori

Libertatea nu poate exista fără responsabilitate

Credem în familie, în educația clasică, în meritocrație, în responsabilitate și ordine

Și credem în omul care mai presus de a cere drepturi își asumă responsabilități

Miza reală e direcția României

Drumul nostru se separă astăzi total de PSD

Mi-ar fi plăcut să fie și domnul Veștea azi aici, să vină și să spună de ce a trădat partidul

Ora 14.11: Dragoș Pîslaru:

Sunt un fiu rătăcitor: la 22 de ani m-am înscris în PNL și mă bucur că revin

Ora 13.58: Robert Sighiartău, candidatul la funcția de secretar general, susține un discurs:

AUR-ismul e copilul PSD-ismului care își va devora părintele

PSD are la vârf marionete după care se ascund oameni foarte puternici pe care Ilie Bolojan i-a deranjat

PSD-ismul a fost prezent în PNL până astăzi. Ai crezut că pot înlocui votul popular cu jocurile de culise și aranjamentele la masa verde

Anularea alegerilor prezidențiale se datorează oamenilor care au crezut că se câștigă alegerile la masa verde

Există o vorbă care circulă destul de des, dar nu prea se spune la tv: tânăr fiind în politică, mulți îmi spuneau că mai mult ar conta susținerea celor din pădure (trimitere la SRI, n.red.) decât votul popular. Mulți și-au construit carierele politice pe această susținere

PNL fiind liber invită pe toți oamenii liberi care vor să se lupte împotriva acestui sistem care e direcționat împotriva intereselor României

Nu credeam că voi ajunge ca tânăr om politic că una din principalele lucruri pe care trebuie să le susținem a democratizarea vieții politice românești, să scoatem partidele de sub sistem, de sub șantaj

Dacă s-au speriat de ce a făcut Ilie Bolojan în 11 luni, noi trebuie să facem ca această schimbare să fie ireversibilă

Ora 13.58: Stolojan anunță că numărul delegaților a ajuns la 1832.

Ora 13.49: Oana Gheorghiu se adresează delegaților:

Vă mulțumec pentru oportunitatea de a fi începând de azi alături de dvs

Sunt parte din sistemul ONG-ist, globalist, neomarxist, soroșist care a venit să pună stăpânire pe PNL. Genul acesta de știri le veți vedea în zilele următoare

Am decis să vin alături de dvs la greu, nu când a fost ușor

Dacă aum un an cineva mi-ar fi spus că voi urca pe scena congresului unui păartid, i-aș fi zis că nu mă cunoaște. Am crezut că pot să fac bine doar din afara politicii

Am protestat când statul a deraiat și am construit când statul a fost incapabil să o facă

Am acceptat funcția în guvern pentru că am găsit în Ilie Bolojan un om cinstit, un administrator care dovedește prin fapte nu, prin promisiuni

Am găsit companii transformate în pușculițe politice și plătește omul care se trezește dimineața, muncește, ține spatele acestei țări

Am aprins lumina în niște cămări

Când am început să închidem robinetele, partenerii de coaliție au decis brusc că nu se mai poate Ilie Bolojan

Când vrei să oprești jaful, cineva urlă că vrei să vinzi țara

Când pui în discuții privilegii, ajungi pe o listă neagră. Pe această listă neagră mă aflu și eu

Adevărul este mai modest: am construit un spital și am pus întrebări. Nu politica este urâtă, ci unii dintre cei care o fac au uitat că politica se exercită cu decență. Nimic nu mă sperie: nici listele negre, nici campaniile de denigrare.

Am văzut ce înseamnă greu. În urmă cu 15 ani, am stat de vorbă cu mama unui pacient cu cancer. Acelea sunt problemele grave. Restul sunt probleme mai mici decât nimic.

PNL trebuie să rămână partidul care îndrăznește, nu cel care se predă

Ce fel de țară lăsăm copiilor noștri? Una din care pleacă sau în care aleg să rămână?

Caracterul unui om nu se vede pe vreme bună, ci acum, când e greu

Mă bucur că primarul din comuna în care m-am născut se află astăzi în țară

Ora 13.25: Ilie Bolojan își susține discursul de prezentare a candidaturii:

Suntem după o guvernare dificilă în care noi, PNL, avem toate motivele să nu ne fie rușine. Ne-am asumat redresarea României într-un moment critic. Redresarea economică nu se face fără costuri sociale inevitabile. Ne-am asumat aceatsă rpspundere, n-am fugit de ea. Aveam și obligația morală pentru că și noi aveam o mică parte din vină.

În vara anului trecut am luat un buget în comă și am lăsat un pacient în stare de recuperare. Tratamentul nu a fost ușor, a fost dureros uneori. Înțeleg supărarea oamenilor și apreciez răbdarea

Se putea mai bine și mai mult dacă PSD nu trăgea frâna de mână

Am dat o șansă unei coaliții în care ne-a revenit cel mai dificil rol. Am crezut că putem face un parteneriat bazat pe restect, dar am descoperit că cu PSD nu se poate. Nu poți să fii partener cu disprețul și minciuna

În prima fază PSD a fost de acord cu măsurile care nu erau populare, pe care să le deconteze PNL

Cînd am afectat rețelele clientelare, PSD a doborât Guvernul

Cel mai important pe care l-a demonstrat PNL e că se poate guverna și altfel: cu respect pentru banul public, fără aroganțe, spunând adevărul, cu reguli valabile pentru toată lumea, iar banul public să nu fie rispit

Acest model de guvernare a stabilit un standard care nu mai poate fi negat

În acest zile se caută tot felul de explicații conspiraționiste pentru creșterea cotei de încredere a PNL împotriva măsurilor nepopulare. Se fac că nu înțeleg ce au înțeles mulți români: nu am fost perfecți, dar am fost corecți, nu i-am mințit, am spus adevărul, ne-a păsat de țară, am muncit din greu și am scos România din mlaștina în care o lăsase guvernarea Ciolacu

Unde suntem acum? Pentru că am deranjat, am aprins lumina, am tăiat privilegii. SUntem într-un asalt teribil din toate părțile și cutoate armele. Nu știu să fi existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid. Dacă analizăm cum s-a gândit moțiuena de cenzură, strategia s-a băzat că dvs veți trăda, veți accepta momeala unor posturi, a unor avantaje personale, să fiți brelocul PSD

Sunt mândru de partidul nostru care nu și-a trădat valorile și a rezistat atacului furibund. Așa trebuie să arate un partid

Putem să facem un pact pentru România în următoarele 6 luni în care să stabilim că deficitele nu trebuie depășite, că trebuie adoptată legislația pentru banii din PNRR și alte idei de bază pe care le putem susține toate partidele și nu are decât PSD să-și asume o guvernare minoritară sau dacă nu, noi ne asumăm guvernarea împreună cu aliații noștri. Dar asta înseamnă voturi pe față, voturi de responsabilitate și angajamente explicite pentru România.

N-avem cum să avem o soluție trainică în care să ni se impună să acceptăm un partener mincinos sau un atac la rupere asupra PNL-ului. Acesta este adevărul: pe așa ceva nu se poate construi sănătos.

Bătălia teribilă din aceste zile este între adevăr și minciună

Când ești de partea bună a istoriei, nimic nu te poate intimida. Așa trebuie să rămânem și în perioada următoare, pentru că e o bătălie pentru viitorul României

Congresul nu e despre nume, reglări de conturi

Am fost într-o coaliție care s-a făcut pentru funcții, până în 2024 și la ultimele alegeri am plătit prețul pentru acest compromisuri

eu vă propun reconstrucția unui partid curajos, principial și să fie o forță de reconstrucție a României

Am devenit un partid mediu spre mic, eu vă chem să redevenim un partid mare. Asta o dă încrederea oamenilor

Vom reveni la guvernare, dar nu prin compromis, ci ca un partid mare care pun în aplicare proiectul tău pentru România modernă, puternică

Cei care vin noi nu sunt un pericol pentru cei aflați acolo. PNL trebuie să aibă uși batante, deschise în ambele sensuri. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine complotează pe sub masă nu mai poate rămâne cu noi, nu mai e loc de întors. Azi nu dăm pe nimeni afară, nu reglăm conturi, dar cerem o alegere: fiecare alege dacă respectă deciziile partidului sau dacă e o demisie de onoare, dacă e onoare, dar n-am văzut-o

Am deplină încredere în Ciprian Ciucu, îi respect alegerea pe care a luat-o și cred că merită solidaritatea și susținerea noastră. Respect, Ciprian!

Să știm că ne vom întâlni cu electoratul și mai devreme sau mai târziu vom plăti

Avem de dat răspuns la crizele multiple pe care le traversează țara.

Dumnezeu să aibă în pază România!

Ora 13.19: Ilie Bolojan îi invită pe scenă pe cei care candidează la funcțiile de conducere pe moțiunea sa, precum și pe liderii organizațiilor județene ale partidului

Ora 13.15: Sunt supuse la vot derogările de vechime în partid pentru Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, astfel încât să poată candida la funcțiile de vicepreședinte. Derogările sunt aprobate tot cu o singură abținere.

Ora 13.11: Modificările la Statutul PNL au fost adoptate de delegații la congres care au votat pentru în unanimitate, fiind doar o abținere.

Ora 13.05: Au început lucrările congresului, conduse de Theodor Stolojan, urmând să fie adoptate modificările la Statutul PNL.

Ora 12.50: Urmează la discurs Ciprian Ciucu, aplaudat la scenă deschisă de delegați:

Vă mulțumesc, dragi colegi! Sunt emoționat

Mi-aș fi dorit să țin un alt discurs.

PNL în 2024, după ce a primit un semnal foarte clar de la oameni, și-a adus în conducere unul dintre cei mai buni lideri, care a crescut partidul

Când alții au fugit de răspunderea guvernării, tot noi prin președintele Bolojan ne-am asumat guvernarea spunându-le oamenilor adevărul, spunându-le exact cum stau lucrurile

Am guvernat așa cum ne-am priceput, dar oamenii au apreciat sinceritatea, au apreciat că nu au mai fost mințiți

Chiar dacă zilnic era toca la tv, Bolojan s-a ținut de guvernare și ne spunea: lăsați-i în pace că avem nevoie de ei să trecem și acest proiect" și a reușit să echilibreze bugetar țara

Dar în acest timp ceilalți complotau

Cum am ajuns noi aici?

E un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe PNL. De ce? Pentru că partidul nostru îți regăsise sufletul, independența, iar acest lucru pentru ei nu era acceptabil și trebuie să fie adus din nou la ordin

PSD e deja la ordin, așa cum poate a fost și partidul nostru până în urmă cu nu foarte mult timp. De aceea au ales să atace PNL și nu PSD

De 6 luni, partidul nostru e sub asalt, și mai mult în ultimele 2 luni

Din păcate, în țara noastră nu toți politicienii își aparțin și nu toți președinții și-au aparținut de-a lungul timpului. Nu toți miniștrii și prim-miniștrii își aparțin. Și nu toate partidele își aparțin

Ce e sistemul? Greu de definit, dar dacă ești un om liber ai șansa să o afli pe piela ta în cel mai brutal mod cu putință (aplauze)

Sistemul nu candidează în alegeri, că de participat participă. Nu contează dacă ia decizii greșite, alții vor plăti, nu sistemul.

Politicienii plecăm mai devreme sau mai târziu, dar sistemul e etern în gradele și funcțiile lor

Sunt oameni foarte bogați, cu multe resurse în mass-media, în companiile de stat, în instituții și nu dau seamă de nimic, iar dacă ajung în justiție au pârghiile să scape

Ce a fost mai înainte: oul sau găina? Sistemul se infiltrează în partide sau politicienii apelăm la sistem?

Am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului. Am fost puțini, foarte puțini împotriva tuturor. Ne-am bătut cu PSD, cu USR - tare mă bucur că sunteți astăzi aici, nu pun USR în sistem. M-am bătut cu AUR și televiziunea lor. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Da, acum pot să o spun liber: ne-au trădat, au băgat bani mulți în contracampania mea și până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea, ăsta e adevărul.

Și mai spun ceva: aceiași oameni care îl împing azi pe Veștea să formeze un guvern sunt aceeași care au pregătit operațiunea specială căreia azi trebuie să-i fac față.

Cred că Adrian Veștea nu-și aparține

Dacă România va deveni tot mai liberală sau va deveni un stat securistic, de noi depinde

Dragii mei, fiți deschiși cu noii noștri colegi, că toți am fost noi la un moment dat. Să fim deschiși către oameni care au suflet liberal

Cred că azi cu adevărat PNL și-a regăsit sufletul

Ora 12.44: Valeriu Stoica susține un discurs:

O țară nu se poate clădi pe minciună, fugă de răspundere și trădare. O țară se poate clădi pe adevăr, responsabilitate și devotament

Adevărul este că în iunie 2025 PNL și-a asumat misiunea de sacrificiu de a conduce Guvernul într-un context frământat de multiple crize

Adevărul este că în tot timpul acestei guvernări PSD s-a comportat ca un partid de opoziție, blocând reformele, inițiind în final o moțiune de cenzură împreună cu AUR

PNL a adoptat o hotărâre prin care a avertizat asupra riscurilor adoptării moțiunii

Prin adoptarea moțiunii s-a format în Parlament o nouă majoritate

Minciună este partajarea răspunderii între PSD și PNL: între agresot și agresat

Minciună e invocarea interesului național de către cei care compromit interesul național

Congresul PNL de azi nu e o șansă doar pentru PNL, e o șansă pentru România

Ora 12.36: Vorbește Vasile Blaga:

Noi nu am organizat acest congres pentru o persoană, nici împotriva altei persoane, nici pentru a gâdila orgoliul cuiva. L-am organizat pentru că de ceva timp PNL e sub asediu

Este atacat dreptul nostru de a decide în propriul nostru partid, ne este atacat Statutul, ne este atacată autoritatea

Nu e un moment ușor, dar aici nu e borba de sciziuni. E vorba de un test: cine este liberal adevărat, cine ține la acest partid, cine l-a onorat și vrea să-l onoreze în continuare acela este azi în sală

De prea mult timp o mână de 5-6 oameni folosindu-se și de alți câțiva folosesc partidul în interese personale

Cine nu rspectă deciziile partidului, principiile lui, acel partid nu mai e un partid, e o adunătură de oameni care umblă după funcții

Nimic și nimeni nu ne poate opri să ne decidem viitorul și trebuie să-și bage unii mințile în cap

Mai văd un lucru și credeam că a trecut. Unii când nu au argumente scot din traistă interesul național, de parcă nu ar fi vorba în fiecare zi de interesul național

O Românie puternică nu poate exista fără un PNL puternic

Vom ieși astăzi mai întăriți, pentru că după mulți ani în sfârșit acest partid are un conducător: pe Ilie Bolojan

Știu că această echipă va și putea să conducă

Sunt adeptul celor trei D: discuții până câdem sub masă, decizii și apoi disciplină

Ora 12.28: Theodor Stolojan susține un discurs.

Ora 12.22: Ludovic Orban are un discurs apaludat intens în mai multe rânduri: