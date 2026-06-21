Ilie Bolojan afirmă în prima declarație după ce a fost reconfirmat în funcția de președinte PNL că îi va propune lui Nicușor Dan un guvern minoritar

Ilie Bolojan anunță după întrunirea Biroul Permanent Național al PNL că în urma deciziei luate în Congresul Extraordinar de a nu susține un guvern în care nu se regăsește PNL, acest guvern care încearcă să treacă (n.r. Veștea), dar nu are o majoritate transparentă și asumată, PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea către grupurile parlamentare este să părăsească sala în timpul votului.

Ilie Bolojan a spus și care sunt soluțiile aprobate în urma discuțiilor de astăzi.

"Am aprobat și vom propune atât partenerilor noștri cu care am discutat și există un acord pe această temă, dar și președintelui României, soluțiile pe care noi le vedem pentru a debloca în mod transparent situația. Asta înseamnă că, nemaiputând funcționa pe o majoritate parlamentară transparentă, pentru că ne-am pierdut încrederea în Partidul Social Democrat, formula pe care o vedem fezabilă în condițiile în care PSD nu și-a asumat răspunderea formării guvernului este o formulă de guverne minoritare", a declarat Ilie Bolojan.

El mai spune că pentru a putea funcționa acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre în momentul de față și de situația economică și bugetară.

"Un astfel de pact național ar putea cuprinde următoarele aspecte: în primul rând, angajamentul oricărui guvern ca, cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și, deci, sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absoarbă în așa fel încât să nu putem pierde bani", a mai declarat președintele PNL.

Tot acesta precizează că al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare.

"Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB; prin urmare, orice fel de depășire a acestor angajamente înseamnă corecții din PNRR de peste 1 miliard de euro. Deci, indiferent ce guvern va fi, un comportament rațional ar fi să se păstreze în cadre de deficit. De asemenea, este programul care a fost aprobat în perioada din primăvară privind susținerea programelor de investiții în România și, așa cum știți, am aprobat în ultima ședință de guvern primul dintre aceste programe. Aceste programe, care au finanțarea prevăzută în acest an și programată pentru anii următori, ar trebui aprobate de către orice fel de guvern", afirmă Ilie Bolojan.

În condițiile în care partidele ar semna un astfel de pact național, ar exista două ipoteze de lucru: un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern sau un guvern format din partidele PNL, USR, UDMR. În a doua situație, de principiu, cei 3 președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru.