Istoria se repetă invariabil și în România: Situația de astăzi e la fel ca acum 90 de ani de pe vremea lui Carol al II-lea

Pentru România, situația politică de astăzi este izbitor de asemănătoare cu momentul din 1937, atunci când regele Carol al II-lea a ajuns să impună dictatura regală și să scoată partidele în afara legii. O stranie coincidență este faptul că PNL-ul a fost locul în care atât Carol al II-lea, cât și președintele Nicușor Dan și-au găsit oameni care să fie dispuși să rupă partidul.

Și atunci, dar și acum, lipsa unei majorități în Parlament și "pericolul extremist" erau principalele motoare ale luptei politice. În 1937 totul s-a încheiat cu o dictatură regală și scoaterea partidelor în afara legii. Astăzi nu cunoaștem încă finalul, pare greu de crezut că istoria s-ar putea repeta și la acest capitol, dar totul lasă urme foarte adânci în societatea românească și în lumea politică.

Parlament fără majoritate și tensiunile politice

Să o luăm cu începutul și să vedem asemănările dintre cele două momente politice. Alegerile din decembrie 1937 au fost unice în istoria interbelică: guvernul aflat la putere (PNL-Tătărescu) nu a reușit să obțină prima electorală de 40% necesară pentru a forma majoritatea. Alegerile din 2024 au adus României un Parlament fărâmițat, fără posibilitatea de a construi o majoritate solidă decât printr-o largă coaliție guvernamentală.

Ruperea PNL-ului interbelic și ruperea PNL-ului de astăzi

Partidul s-a scindat de facto în două orientări:

Liberalii „bătrâni" (Dinu Brătianu): adepți ai democrației parlamentare clasice, plasați într-o opoziție tot mai critică față de abuzurile regilor.

Liberalii „tineri" (Gheorghe Tătărescu): aflați la guvernare, aceștia au acceptat restrângerea unor libertăți democratice și au guvernat prin decrete-lege, pregătind climatul dictatorial.

În ianuarie 1938, chiar înainte de lovitura de stat, Gheorghe Tătărescu devine președinte al PNL prin fuzionarea formală a aripii sale cu facțiunea lui Gheorghe Brătianu. Fuziunea a izolat complet aripa democratică a lui Dinu Brătianu.

Lichidarea politică: La data de 10 februarie 1938, Carol al II-lea proclamă dictatura regală. Pe 31 martie 1938, toate partidele politice sunt desființate oficial prin decret.

PNL riscă o scindare similară și astăzi. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier și asta a agitat puternic spiritele în interiorul partidului. Este foarte posibil să asistăm la o scindare între aripa Bolojan și aripa Veștea, de facto aceasta existând deja în interiorul PNL.

Pericolul extremist de ieri și de astăzi

Pericolul extremist pe care regele Carol al II-lea l-a invocat pentru a justifica lovitura de stat de la 10 februarie 1938 a fost unul real, dar utilizat în mod oportunist. Regele a folosit amenințarea extremei drepte ca pe un paravan legitim pentru a-și îndeplini propria ambiție de a guverna absolut.

Ținta principală a acestui discurs a fost Mișcarea Legionară (Garda de Fier), care devenise o forță violentă și imprevizibilă. Spre deosebire de partidele tradiționale (PNL sau PNȚ), legionarii nu doreau doar să guverneze, ci doreau schimbarea radicală a regimului de stat.

Astăzi, președintele Nicușor Dan invocă "pericolul extremist" prin raportare la AUR și avertizează că în cazul unor alegeri anticipate, puterea va trece covârșitor în mâinile acestora. De asemenea, atât în campania electorală, dar și ulterior, Nicușor Dan a încercat să lipească de AUR și Călin Georgescu eticheta de promotori ai legionarilor.