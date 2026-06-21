Nicușor Dan, la masă cu Rareș Bogdan, Lucian Pahonțu, Eugen Tomac și Victor Negrescu!

În spațiul au apărut imagini, realizate de „amatori", care îl înfățișează pe președintele Nicușor Dan luând masa, la Bruxelles, cu Rareș Bogdan, europarlamentar PNL.

De asemenea, alături de șeful statului mai sunt Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază, Victor Negrescu, europarlamentar PSD, Eugen Tomac, consilier onorific și europarlamentar, precum și Valentin Naumescu, consilier prezidențial la Departamentul Afaceri Europene.

Imaginile au fost prezentate de televiziunea Digi24. În mod surprinzător, acestea au apărut în spațiul public chiar în ziua validării noii echipe de conducere a Partidului Național Liberal.

nicusor dan rares bogdanRareș Bogdan, pe lista neagră a lui Bolojan

Ilie Bolojan a fost unicul candidat pentru șefia Partidului Național Liberal.

Dan Motreanu a rămas singurul prim-vicepreședinte al partidului. De asemenea, Robert Sighiartău a fost instalat secretar general al formațiunii.

De astăzi, PNL are următorii vicepreședinți: Mircea Abrudean, Oana Gheorghiu, Gabriela Horga, Alexandru Muraru, Siegfried Mureșan, Dragoș Pîslaru, Ioan Popa și Florin Roman.

Mai mult, tabăra Bolojan cere ca Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alina Gorghiu să demisioneze din Partidul Național Liberal.

Rareș Bogdan: „Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului!"

Rareș Bogdan a crititicat astăzi noua echipă de conducere a Partidului Național Liberal.

„De ce PNL nu trebuie să devină sluga USR

Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului! Nu e sigur că nu urmează, cu 4 din 8 vicepreședinți PNL adepți ai exagerărilor ideologice ale mișcării woke (de exemplu, boicotarea unor persoane sau opere pentru comportamente considerate ofensatoare(!!). Activiști agresivi care încearcă să schimbe din temelii normele culturale și tradițiile, mândri și agresivi mânuitori ai cancel culture.

Vicepreședinți poziționați și împotriva Partidului Republican din SUA deoarece la Casa Albă se află Donald Trump (pentru încă 2 ani și jumătate). Cu oameni care nu pricep că indiferent cum se numește omul cu reședința în 1600 Pennsylvania Avenue Washington DC, el reprezintă SUA, nu complexul turistic cu același nume din județul Mehedinți, mă pot aștepta la orice", a scris, pe Facebook, Rareș Bogdan.

„Între cele două aspecte există legătură. Userismul românesc, ca să nu-i zic neoprogresism sau neomarxism, pune la zid, aici sau prin restul Europei, exact reduta pe care Trump a ridicat-o împotriva exceselor corectitudinii politice și împotriva artizanilor ideologiilor de gen.

Cu ce-i încurcă valorile tradiționale, familia creștină, Biserica, tradițiile, dreapta rațională, conservatorismul luminat, doctrina Partidului Popular European (PPE)? Cei care folosesc lentila neomarxistă a reconfigurării puterii pretind că valorile tradiționale sunt vehicule ale opresiunii istorice, piedici în drumul lor de a reeduca societatea. Prin inginerii sociale, desigur, sintagmă pe care au pus-o pe peretele dinspre Răsărit. Căci nu se închină, fac mantre. Om Mani Padme Hum vs. Tatăl nostru. Sau mai nou, versus Șema Israel.

Cu ce e rău conservatorismul, care cere ca deciziile să se ia cât mai aproape de cetățeni (principiul subsidiarității, pilonul juridic fundamental al UE), ca statul să fie cât mai puțin prezent în economie, iar „omul nou" să nu presupună transformarea acestuia în robot de bucătărie, supus controlului minții, considerat periculos dacă nu se aliniază unei doctrine și amenințat subtil cu scenariul „1984"?", a mai spus el.

Rareș Bogdan: „Ce-ai făcut, Ilie?"

„(...) Ne trebuie urgent un guvern funcțional! Stabil! Urgent. Timpul nu așteaptă.

Creșterea taxelor în România, modul cum a fost realizată, a fost o eroare structurală uriașă. Când crești taxe și tu ești în încetinire economică se produc efecte care nu rezolvă fondul problemei, ci amână tragedia. În loc să reducă RISIPA, guvernul a crescut presiunea pe companii, care plăteau deja un cost. Rezultatul a fost scăderea competitivității regionale, descurajarea investițiilor, creșterea evaziunii (împingerea unei părți a capitalului în economia subterană). Deci scăderea bazei de impozitare, în loc să o crești, prin relaxare fiscală.

Torni apă într-o găleată găurită? Banii nu merg în investiții, ci sunt înghițiți de statul neperformant.

Orice taxă nouă pe companii sau consum se duc în prețul produselor și serviciilor. Un cerc vicios: statul menține inflația sus, scade puterea de cumpărare, scade consumul, deci și încasările.

Ce-ai făcut, Ilie? Și ca să pui capac, îi aduci pe ei la decizie în PNL? Chiar nu mai ține nimeni minte cum s-au comportat useriștii și cei din REPER cu noi în toate campaniile electorale?

Chiar nu mai știm cum au demolat, alături de AUR, un guvern PNL, nu mai ținem minte deloc ura cumplită contra liberalilor tradiționaliști, patrioți și pro europeni convinși? A ierta e creștinește, dar una e să le dai bună ziua și să le urezi sănătate și alta să-i inviți să-ți dărâme casa din interior", a conchis Rareș Bogdan.