PSD a decis: votează învestirea Guvernului Veștea. Lista miniștrilor

PSD a decis duminică, 21 iunie, să voteze învestitura Guvernului Adrian Veștea, propus de către președintele Nicușor Dan.

Adrian Veștea ar fi stabilit deja conducerea unor ministere.

Cine sunt miniștrii propuși de Sorin Grindeanu și conducerea PSD să facă parte din noul guvern

Marian Neacșu - vicepremier și Ministerul Afacerilor Interne

Alexandru Rogobete - Ministerul Sănătății

Bogdan Ivan - Ministerul Energiei

Florin Manole - Ministerul Muncii

Barbu - Ministerul Agriculturii

Radu Marinescu - Ministerul Justiției

Mihai Ghigiu - Ministerul Mediului

Romeo Lungu - Ministerul Dezvoltării

Ioan Vulpescu - Ministerul Culturii

Radu Oprea - Secretar General

Propunerea lui Ilie Bolojan pentru rezolvarea crizei guvernamentale

PNL a anunțat duminică faptul că nu va susține Guvernul Veștea. De asemenea, AUR a transmis că vrea alegeri anticipate. Practic, dintre marile partide, doar PSD va susține Cabinetul propus de către Adrian Veștea.

Ilie Bolojan a propus un „pact" al partidelor parlamentare, care să voteze un „guvern minoritar". Astfel, Nicușor Dan ar trebui să numească fie un guvern format din PSD și aliați, fie un guvern format din PNL, USR și UDMR, împotriva căruia semnatarii pactului să nu mai depună moțiune de cenzură, a transmis Bolojan.