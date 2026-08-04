Ce meci, ce victorie! România a învins Rusia, campioana olimpică la handbal feminin, după o partidă absolut nebună

Fetele antrenate de Martin Ambros au făcut un meci mare în Sala Sporturilor din Cluj, în faţa a 8.000 de spectatori, care au realizat o atmosferă fantastică. România a condus la pauză cu 15-12, având în Cristina Neagu motorul echipei şi în portarul Denisa Dedu un adevărat înger păzitor.

După pauză, Neagu a fost marcată strâns, dar la rampă a ieşit Eliza Buceschi, iar Denisa Dedu şi-a păstrat rolul de salvatoare pe linia porţii. Rusia a revenit şi a condus cu 19-16, însă fetele au remontat şi au terminat învingătoare într-un final dramatic.

S-a terminat 26-25 cu un ultim atac irosit de Laura Chiper, şi cu o recuperare miraculoasă a Elizei Buceschi în ultimele secunde. Rusia ne învinsese acum patru zile cu 30-25, la Togliati.

Pentru România au marcat Buceschi 6 goluri, Dragut 4, Neagu 4, Chiper 4, Pintea 3, Băcăoanu 2, Oltean 1, Udriştoiu 1, Florica 1.

România conduce în grupa de calificare la Campionatul European, cu şase puncte din patru partide. pe locul doi e Austria cu acelaşi punctaj, iar pe trei rusia, cu patru puncte, dar cu un meci mai puţin disputat. Ultimul loc este ocupat de Portugalia, cu zero puncte.

Programul următor al naţionalei tricolore este: Austria - România (31 mai) şi România - Portugalia (3 iunie).

Primele două clasate din cele şapte grupe preliminare şi o echipă de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament se vor califica la turneul final Campionatului European, programat în Franţa, între 29 noiembrie - 16 decembrie 2018.