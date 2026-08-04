Simona Halep și Irina Begu au ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de dublu de la Miami

Perechea formată din româncele Irina Begu şi Simona Halep a fost învinsă de cuplul Raquel Atawo (SUA)/Anna-Lena Groenefeld (Germania) cu 6-7 (3), 6-2, 10-8, duminică, în optimile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Miami (WTA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari.

De remarcat că în super-tiebreak cele două românce au condus cu 4-1, dar apoi au pierdut cinci puncte la rând (4-6), victoria revenind cuplului Atawo/Groenefeld cu 10-8. Pentru evoluţia lor de la dublu, Begu şi Halep vor primi un cec de 28.880 dolari şi 120 de puncte WTA. La simplu, Begu a pierdut în primul tur, iar Halep în turul al treilea.