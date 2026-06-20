Adrian Veștea nu mai candidează la funcția de președinte al PNL. Vrea să conteste în justiție Congresul PNL: "Nu voi gira acest simulacru democratic"

Premierul desemnat, Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat că renunță să mai candideze la funcția de președinte al PNL, la Congresul Extraordinar care se va desfășura duminică, 21 iunie 2026. Veștea face această declarație într-un mesaj postat pe Facebook, în seara de 19 iunie 2026.

"Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid", susține Veștea în mesajul postat pe Internet.

"Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură", precizează Adrian Veștea, referindu-se, probabil, la votul de învestitură, în Parlament, pentru echipa de miniștri pe care urmează să o formeze, în calitate de premier desemnat.

Încă nu se știe când ar putea avea loc acest vot în Parlament, întrucât Veștea nu a depus încă la Parlament nici lista miniștrilor propuși, nici programul de guvernare. Anterior, conducerea PNL, în frunte cu Ilie Bolojan, anunțase că reuniunea Congresului Extraordinar se va desfășura duminică, 21 iunie, iar depunerea de candidaturi pentru funcția de președinte al PNL se poate face sâmbătă, până la ora 17. Actualul președinte al PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că va candida pentru un nou mandat.

La Congresul Extraordinar, PNL va mai decide, prin vot, modificarea Statutului. Concret, se va desființa Biroul Executiv, se va reduce numărul de prim-vicepreședinți de la patru la unul, se va înființa Comisia Națională pentru Litigii, care se va ocupa de judecarea litigiilor ce rezultă din sancțiunile aplicate membrilor PNL și de clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor PNL.