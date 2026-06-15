Adrian Veștea, poate cel mai bogat premier din istoria țării. Propusul lui Nicușor Dan are 68.000 de metri de terenuri

Văzând că Tomac nu avea succes în rândul liderilor politici, șeful statului a venit cu o altă propunere, respectiv președintele CJ Brașov, PNL-ist. L-a lăudat pentru experiența sa și l-a desemnat șef al Executivului, chiar dacă nu s-ar fi consultat anterior cu anumite formațiuni.

Averea uluitoare pe care a strâns-o Adrian Veștea

Conform celei mai recente declarații de avere, Adrian Veștea deține o avere considerabilă formată din aproape 68.000 de metri pătrați de terenuri, clădiri de mari dimensiuni și zeci de mii de euro în conturi bancare. Bunurile sale imobiliare constau în:

6 terenuri în Râșnov (agricole, forestiere și intravilane) care însumează circa 67.000–68.000 mp;

un teren intravilan de 8.000 mp;

un teren agricol de 10.000 mp;

suprafețe agricole moștenite de 24.513 mp, respectiv 17.881 mp;

5.850 mp de pădure;

o vilă de locuit / casă de vacanță masivă de 570 mp în Râșnov (achiziționată în 2005);

un apartament de 51 mp în municipiul Brașov (cumpărat în 2018).

Nicușor Dan l-a desemnat premier

Din moment ce Eugen Tomac a renunțat la misiunea de a forma un guvern, președintele a propus un PNL-ist, fără să se consulte cu formațiunea din care face parte. Anunțul a stârnit critici și mii de comentarii pe rețelele de socializare.

„Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și, în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe Adrian Veştea.

Este o persoană care a parcurs toate etapele administrative - a fost un primar de succes, un președinte de consiliu județean de succes, un ministru de succes și a atras fonduri europene, fiind preocupat de dezvoltare, de exemplu aeroportul din Brașov, care este un succes.

Domnul Veștea este pro-occidental, este un om de dialog, cu valori și care a lucrat mult timp cu bugete, deci sunt convins că se va achita cu succes de această nouă sarcină.

Îi mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Nici domnul Tomac, și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea potrivită.

Le mulțumesc, de asemenea, tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din Guvern, oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un Guvern al României, și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie”, a transmis Nicușor Dan, pe Facebook.

Ilie Bolojan, PNL și Ciprian Ciucu s-au supărat pe președinte

După ce Nicușor Dan l-a pus premier pe Adrian Veștea, au venit o serie de reacții în lanț din PNL. Partidul acuză că nu a fost consultat și că numirea este un act ostil care ar favoriza PSD.

„Președintele PNL, Ilie Bolojan:

Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.

În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, se arată pe pagina de Facebook a PNL.

Reacția lui Ciprian Ciucu după numirea lui Adrian Veștea

Redăm și spusele lui Ciprian Ciucu, actualul edil al Capitalei, după numirea lui Adrian Veștea:

„Complot. Trădare. Ingerință

Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare.

Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui.

Au știut încă de săptămâna aceasta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei.

Unul dintre obiective este ruperea PNL.

Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare.

Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, a spus prim-vicepreședintele PNL.