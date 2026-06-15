Stenograme PNL - Iftime îl compară pe Veștea cu Bolojan: „Oamenii din partid nu sunt de neînlocuit”. Gorghiu acuză „contraperformanțele” lui Bolojan
Postat la: 15.06.2026 |
Mai mulți lideri PNL au pledat, în ședința Biroului Politic Național de luni, pentru o abordare pragmatică în cazul Guvernului Veștea și au criticat poziția dură a taberei Ilie Bolojan, potrivit unor stenograme obținute pe surse politice.
În intervențiile din ședință, Valeriu Iftime, Andrei Baciu, Toma Petcu și Alina Gorghiu au transmis, în forme diferite, că partidul trebuie să caute o soluție pentru a gestiona desemnarea lui Adrian Veștea și pentru a evita o ruptură internă majoră.
Valeriu Iftime: „Domnul Veștea e la fel ca domnul Bolojan”
Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, a susținut că Adrian Veștea are un profil politic și administrativ apropiat de cel al lui Ilie Bolojan.
„Domnul Veștea e la fel ca domnul Bolojan”, ar fi spus Iftime, potrivit stenogramelor, explicând că se referă la un parcurs administrativ similar.
Liderul PNL Botoșani a transmis că, în opinia sa, noul guvern are șanse să treacă de votul Parlamentului.
„Eu cred că acest guvern va trece. Să dea Dumnezeu să meargă bine”, ar fi afirmat Iftime.
El a cerut ca PNL să caute o formulă prin care să legitimeze Executivul propus de Veștea, în loc să rămână blocat în reproșurile legate de modul în care premierul desemnat a ajuns să accepte nominalizarea.
„Să căutăm soluția să legitimăm acest guvern”, ar fi spus șeful CJ Botoșani.
Iftime: „În afară că domnul Veștea n-a sunat, mai e ceva?”
Valeriu Iftime a pus sub semnul întrebării principala acuzație formulată de tabăra Bolojan la adresa lui Adrian Veștea, respectiv faptul că acesta nu și-ar fi informat colegii din conducerea partidului înainte de desemnare.
„În afară că domnul Veștea n-a sunat, mai e ceva? Poate că nici domnul Bolojan nu e atât de receptiv”, ar fi afirmat Iftime, potrivit surselor citate.
Acesta a transmis și un mesaj cu tentă internă, sugerând că niciun lider al partidului nu trebuie considerat indispensabil.
„Toți oamenii din partid, oricât de valoroși ar fi, nu sunt de neînlocuit”, ar fi spus Valeriu Iftime în ședința PNL.
Andrei Baciu cere oprirea jignirilor: „Adrian Veștea e foarte respectuos”
Deputatul Andrei Baciu, președintele PNL Sector 3, a avut o intervenție în care a cerut ca discuțiile din partid să se desfășoare fără atacuri personale și fără jigniri.
Baciu a subliniat că Adrian Veștea este un coleg apreciat în partid, disponibil și respectuos în relația cu ceilalți liberali.
„Nu trebuie să existe jigniri. Adrian Veștea e foarte respectuos, răspunde la toată lumea la telefon, toți îl apreciază, uitați-vă fără patos la el. E un coleg bun, prompt, întotdeauna dispus să ajute un alt coleg”, ar fi afirmat Andrei Baciu, potrivit stenogramelor.
Intervenția sa vine în contextul în care Veștea a acuzat, la rândul său, în ședință, atacuri publice și campanii pe Facebook după desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru.
Toma Petcu, critici la adresa lui Dan Motreanu
Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, a avut una dintre cele mai politice intervenții din ședință. Potrivit surselor, acesta l-a criticat pe Dan Motreanu, reproșându-i inclusiv modul de organizare a ședinței și lipsa unei ordini de zi clare.
Petcu a criticat și faptul că PNL ar fi propus anterior nume de miniștri fără legătură directă cu partidul.
„Domnule președinte, ne-ați făcut patru propuneri de miniștri care n-au legătură cu PNL”, ar fi spus Toma Petcu.
El a făcut referire și la președintele Nicușor Dan, susținând că, deși au existat critici la adresa acestuia, șeful statului și-ar fi dus până la capăt promisiunea privind desemnarea unui premier liberal.
„Am auzit critici la adresa lui Nicușor Dan, dar promisiunea pe care a făcut-o a dus-o până la capăt”, ar fi afirmat liderul PNL Giurgiu.
Petcu: Anticipatele duc tot la PSD
Toma Petcu a avertizat că varianta alegerilor anticipate nu ar rezolva problema PNL, ci ar putea duce partidul tot într-o relație cu PSD, dar dintr-o poziție politică mai complicată.
„Legat de anticipate: în comunitățile mici, problemele sunt mult mai complicate. Soluția anticipatelor tot la PSD ne duce și tot într-o relație cu PSD”, ar fi spus Petcu.
El a susținut că dezechilibrele actuale nu pot fi puse exclusiv în sarcina PSD, ci au fost asumate în comun de partidele care au guvernat.
„Dezechilibrele de până azi au fost comune. Putem da vina pe PSD fără să ne uităm unde am greșit”, ar fi afirmat Toma Petcu, potrivit stenogramelor.
În același timp, Petcu i-ar fi transmis direct lui Ilie Bolojan că PSD, partidul criticat acum dur de conducerea liberală, l-a votat anterior la solicitarea președintelui Nicușor Dan.
„Domnule Bolojan, PSD pe care îl înfierăm azi v-a votat la cererea lui Nicușor Dan”, ar fi spus Petcu în ședință.
Alina Gorghiu: „Jumătate din șefii CJ PNL susțin altceva față de conducerea PNL”
O intervenție dură ar fi avut și Alina Gorghiu, care a avertizat conducerea PNL că partidul riscă să se rupă în două dacă nu se găsește rapid o soluție de compromis.
Potrivit stenogramelor, Gorghiu a susținut că există o ruptură vizibilă între linia oficială a conducerii și poziția unei părți importante a aleșilor locali liberali.
„Jumătate din șefii CJ PNL susțin astăzi altceva față de conducerea PNL”, ar fi spus Alina Gorghiu.
Ea a criticat și tonul public al conflictului intern, acuzând existența unui „val de jigniri” tolerat de conducerea partidului.
„Asistăm la un val de jigniri inacceptabil, girat de conducerea partidului”, ar fi afirmat Gorghiu.
Gorghiu acuză „contraperformanțele” lui Bolojan
Alina Gorghiu ar fi vorbit și despre ceea ce a numit „contraperformanțe” ale lui Ilie Bolojan, susținând că strategia acestuia ar putea împinge PNL în opoziție pentru mai mulți ani.
Potrivit stenogramelor, Gorghiu ar fi spus că proiectul politic al lui Bolojan pentru 2030, inclusiv o eventuală candidatură prezidențială, nu se potrivește cu intrarea PNL la guvernare în actualul context.
„Contraperformanțe ale lui Bolojan: intrarea în opoziție pentru mulți ani, pentru că proiectul lui Bolojan din 2030, adică prezidențiabil, nu se potrivește cu guvernarea”, ar fi spus Alina Gorghiu, potrivit surselor politice.
Ea a avertizat explicit că PNL riscă o ruptură internă gravă până la finalul săptămânii.
„Ruptura partidului - să nu ziceți că nu v-am zis în ședință, asta se va întâmpla. Și vă rog să stați de vorbă, găsiți soluția astfel încât partidul ăsta să nu fie rupt în două la finalul acestei săptămâni”, ar fi transmis Gorghiu.
Potrivit surselor, Toma Petcu a făcut, la rândul său, apel la respect și calm în interiorul partidului, cerând evitarea jignirilor și a unei escaladări a conflictului intern.
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