AUR lansează o mare provocare pentru șeful PNL. "Bolojane, dacă ai curaj, hai cu suspendarea lui Nicu Olimpicu"

Scena politică de la București alunecă rapid spre un conflict instituțional total, după ce mutările neașteptate din ultimele zile au aruncat partidele într-o stare de alertă maximă. Nominalizarea unui nou premier fără respectarea cutumelor de dialog a oferit opoziției suveraniste pretextul perfect pentru a declanșa o ofensivă radicală împotriva șefului statului. Se propune o alianță de conjunctură considerată de mulți de neconceput, având ca scop final eliminarea din funcție a președintelui.

Planul de atac și provocarea adresată liderilor răniți din Modrogan

Într-o ieșire publică extrem de agresivă pe rețelele sociale, reprezentanții AUR au expus o strategie cinică de utilizare a majorităților parlamentare pentru atingerea propriilor scopuri. Aceștia nu doar că recunosc jocurile de culise din trecut, dar le folosesc ca pe o dovadă de eficiență, chemând la rândul lor liderii nemulțumiți ai PNL să lase la o parte reținerile și să treacă la o acțiune decisivă de forță.

Mesajul de mobilizare arată clar care sunt liniile de atac și cum se încearcă specularea orgoliilor rănite din tabăra liberală.

„Hai cu suspendarea lui Nicusor Dan!

Așa cum noi, AUR, ne-am folosit de PSD ca să-l demitem pe Ilie din fruntea Guvernului României, la fel avem disponibilitatea să facem majoritate cu PNL și USR ca să-l suspendăm și demitem pe Nicușor Dan din poziția de Președinte al țării.

Bolojane dacă ai curaj hai cu suspendarea lui Nicu Olimpicu’.

Dacă Bolojan și Fritz au impresia că îi iubește națiunea, avem voturile necesare și procedurile constituționale și legale ca, până la sfârșitul verii, să închidem această perioadă monstruoasă în care țara a fost condusă de politruci nevotați de cetățeni”, au scris cei de la AUR pe Facebook.

Denunțarea secretomaniei de la Cotroceni și scenariul negocierilor paralele

Dincolo de amenințarea directă cu suspendarea, textul pune sub semnul întrebării corectitudinea întregului proces de consultări din ultima perioadă, acuzând o regie bine pusă la punct în spatele ușilor închise. Dezvăluirile recente făcute chiar de premierul desemnat, care a recunoscut că discuțiile sale au început cu mult înainte ca interimatul anterior să fie clarificat oficial, sunt folosite ca dovadă a unui complot menit să fragmenteze partidele de dreapta.

Criticile aduse strategiei prezidențiale sugerează un joc dublu menit să blocheze acțiunile opoziției prin crearea unor majorități artificiale.

„Marele geniu cu păr creț nu a mai respectat nici măcar obligația consultărilor cu partidele parlamentare după ce Tomac și-a depus mandatul. Ba mai mult, aflăm de la deșteptul de Adrian „Ciucă Doi” Veștea că lui i s-a propus să fie Prim-ministru de miercurea trecută. Adică în același moment în care Tomac își bătea joc de o țară întreagă, la ordinele lui Nicușor Dan, prin așa-zise consultări cu partidele parlamentare.

Adică Președintele României a propus un Prim-ministru la mișto ca să facă negocieri netransparente și să rupă un partid politic ca să își construiască el o apărare în fața intenției AUR de a-l suspenda.”