Realizările lui Veștea ca „baron” la Brașov: „Și-a împământenit relații foarte puternice nu doar în județ, ci în toată țara”
Postat la: 15.06.2026 |
Desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru a readus în prim-plan o carieră administrativă de peste două decenii, începută la Râșnov în 2004 și continuată la Consiliul Județean Brașov din septembrie 2020. Până în prezent, Adrian Veștea rămâne unul dintre puținii aleși locali din România cu patru mandate complete de primar și șase ani în fruntea unui județ.
Adrian Veștea și-a "împământenit" relații foarte puternice nu doar în județul Brașov, ci în toată țara. În general, impresia lăsată de el în rândul politicienilor a fost una pozitivă pe când era președinte al Consiliului Județean Brașov. Tocmai asta l-a favorizat să ajungă și ministru al Dezvoltării. Primarii vorbeau frumos despre Veștea, mai ales pentru că a reușit să ducă la bun sfârșit proiectul foarte complex al Aeroportului Internațional Brașov.
Realizările lui Veștea din primul mandat ca primar
Primele realizări care i-au construit reputația lui Adrian Veștea datează din primul său mandat de primar al Râșnovului, între 2004 și 2008. Atunci, principala sa reușită a fost finalizarea branșării la rețeaua de apă și canalizare a peste 85% din gospodăriile din cartierul Florilor, un proiect moștenit de la administrația anterioară, dar blocat din cauza lipsei fondurilor.
Veștea a atras primul credit extern de la Banca Europeană de Investiții pentru o localitate mică din județ, în valoare de 1,2 milioane de euro, a asfaltat șase kilometri de străzi și a înființat Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Local, care a redus cheltuielile cu 18% în primul an, potrivit raportului Curții de Conturi pe 2006.
Realizările lui Veștea din al doilea mandat ca primar
În al doilea mandat (2008–2012), Veștea a coordonat reabilitarea termică a blocurilor din cartierul Unirii, un proiect finanțat printr-un parteneriat cu Banca Mondială. Râșnovul a fost singurul oraș sub 20.000 de locuitori din regiunea Centru care a finalizat zece blocuri într-un ciclu bugetar, reducând consumul de gaze cu 32% pe ansamblu.
Tot atunci, a inițiat primul plan de mobilitate urbană durabilă din zonă, introducând benzi pentru biciclete pe strada Mare și un sistem de parcare cu plată lângă Cetatea Râșnov, ceea ce a redus ambuteiajele în weekenduri cu 40%, potrivit unei anchete a Poliției Rutiere Brașov din 2011.
În mandatul al treilea și al patrulea, Veștea a restaurat integral Cetatea Râșnov
Mandatele al treilea (2012–2016) și al patrulea (2016–2020) au adus cea mai importantă realizare a carierei sale locale, și anume restaurarea integrală a Cetății Râșnov. În 2014 a început prima fază, cu consolidarea turnului principal și a fântânii, iar în 2018 s-a finalizat întreg complexul, incluzând un sistem de iluminat arhitectural și un centru de informare turistică.
Proiectul, în valoare de 7,4 milioane de lei, a fost realizat exclusiv din fonduri europene nerambursabile, iar numărul vizitatorilor a crescut de la 35.000 în 2012 la peste 210.000 în 2019.
În 2016, Veștea a deschis și pârtia de schi „Valea Cetății”, primul domeniu schiabil din Râșnov, care a generat peste 300 de locuri de muncă sezoniere.
Realizările la Consiliul Județean Brașov
După septembrie 2020, ca președinte al Consiliului Județean Brașov, Veștea a coordonat modernizarea a 143 de kilometri de drumuri județene, inclusiv DJ 112A Brașov-Bran, unde s-a turnat primul strat de asfalt după 1989.
În decembrie 2025 a inaugurat centura ocolitoare a municipiului Brașov, un proiect pe care l-a deblocat prin reluarea negocierilor cu Compania Națională de Autostrăzi și prin asigurarea a 15% din finanțare de la bugetul județean.
Conform măsurătorilor Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, traficul greu în centru a scăzut cu 27%, iar timpul de traversare în orele de vârf s-a redus de la 55 la 18 minute. De asemenea, sub mandatul său, Spitalul Județean de Urgență a primit un spital modular de boli infecțioase (funcțional din 2022) și o nouă aripă pentru ATI pediatric, finanțată din PNRR.
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