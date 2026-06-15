Stenograme din ședința PNL - Bolojan a cerut PNL să rămână pe linia „fără PSD”, dar 14 filiale județene nu au votat cu el

PNL își menține, cel puțin formal, decizia de a nu intra într-o nouă coaliție cu PSD, după ce președintele României l-a desemnat pe Adrian Veștea candidat la funcția de prim-ministru. Potrivit unor surse participante la ședința Biroului Politic Național al PNL de luni, Ilie Bolojan a cerut reconfirmarea deciziilor anterioare ale partidului privind refuzul unei guvernări alături de social-democrați.

Votul din BPN a fost de 39 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 5 abțineri, potrivit acelorași surse. Practic, conducerea extinsă a PNL a reconfirmat linia politică impusă după ruptura de PSD, fără revenirea într-o formulă de coaliție cu partidul care a contribuit la căderea Guvernului Bolojan, însă 14 filiale județene nu au votat așa cum a cerut Bolojan.

Au votat împotriva propunerii lui Ilie Bolojan sau s-au abținut: Adrian Veștea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Andrei Baciu, Dan Meran, Monica Anisie, Ionuț Stroe, Nicoleta Pauliuc, Cătălin Predoiu, Alin Tișe, Valeriu Iftime, Alexandru Popa, George Starlat, Ion Iordache, Marcel Vela.

Bolojan: „O situație cum partidul nu a mai fost de mult”

În intervenția sa, Ilie Bolojan le-ar fi spus liberalilor că partidul se află „într-o situație cum nu a mai fost de mult”, după anunțul de duminică al președintelui privind desemnarea lui Adrian Veștea.

Bolojan a reclamat faptul că Veștea nu l-a informat în prealabil nici pe el, nici pe secretarul general al partidului despre această desemnare.

„Acest anunț s-a făcut în condițiile în care domnul Veștea nici pe mine, nici pe domnul secretar general nu ne-a anunțat în prealabil. Din acest punct de vedere a fost cel puțin o atitudine necolegială”, ar fi spus Bolojan, potrivit surselor citate.

Liderul PNL a prezentat situația ca pe una care pune partidul într-o poziție dificilă, în condițiile în care desemnarea unui liberal pentru funcția de premier ar putea împinge PNL spre reluarea discuțiilor cu PSD.

Critici dure la adresa PSD: „Fugă de răspundere” și „minciuni”

Bolojan le-a spus liberalilor că, din declarațiile făcute până acum, rezultă intenția refacerii coaliției care a funcționat până în urmă cu aproximativ o lună. El a susținut însă că PNL a acționat corect în acea guvernare, atât față de România, cât și față de partenerii de coaliție, în timp ce PSD ar fi avut o atitudine de „fugă de răspundere”.

„În tot acest timp am văzut o atitudine a PSD care a însemnat fugă de răspundere, a însemnat minciuni și care a culminat cu dărâmarea Guvernului, în condițiile în care am luat măsuri pentru a diminua risipa”, ar fi afirmat Bolojan.

Mesajul său a fost că o revenire alături de PSD ar anula deciziile politice adoptate deja de PNL după moțiunea de cenzură și după ruperea fostei coaliții.

„Dacă acceptăm discuții despre un Guvern Veștea, invalidăm deciziile anterioare”

Potrivit surselor, Ilie Bolojan a amintit că PNL a adoptat deja trei decizii prin care a stabilit că nu va mai intra într-o formulă de coaliție cu PSD. Aceste decizii ar fi fost luate atât înainte de moțiunea de cenzură, cât și după căderea Guvernului.

„Dacă acceptăm orice fel de discuție legată de un Guvern condus de Adi Veștea, înseamnă că trebuie să invalidăm deciziile anterioare”, le-ar fi spus Bolojan liderilor liberali.

El a admis că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, dar a susținut că încălcarea deciziilor de principiu ar împinge partidul spre repetarea unor greșeli politice din trecut.

„Înțelegem cu toții nevoia de a avea un Guvern care să gestioneze situația în care se găsește România. PNL a gestionat funcționarea țării chiar și în condiții de interimat. Încălcarea deciziilor principiale ne duce într-o zonă de a repeta niște greșeli pe care le-am făcut în trecut”, ar fi spus liderul liberal.

BPN a reconfirmat linia „fără PSD”, dar cu o largă disidență

La finalul intervenției, Bolojan a cerut un vot pentru reconfirmarea deciziilor anterioare, astfel încât soluția politică propusă de PNL să nu ducă la o înțelegere cu PSD.

„Pentru a vedea unde suntem, vă supun din nou votului reconfirmarea deciziilor anterioare ca soluția politică pe care o propune PNL să nu ne ducă la o înțelegere cu PSD”, ar fi spus Bolojan.

Rezultatul votului - 39 pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri - arată că tabăra Bolojan deține în continuare majoritatea în BPN, dar și că există o opoziție internă semnificativă față de linia dură anti-PSD.