Stenograme PNL - Veștea vrea vot de învestire miercuri și îl vrea pe Nazare la Finanțe: „Nu am încercat să vă sun pe niciunul”
Postat la: 15.06.2026 |
Premierul desemnat Adrian Veștea le-a spus liderilor PNL, în ședința Biroului Politic Național de luni, că nu a încercat să negocieze individual cu membrii conducerii partidului pentru a-i convinge să îi susțină candidatura și a prezentat o cronologie a discuțiilor care au dus la desemnarea sa de către președintele României.
Potrivit unor surse participante la ședință, Veștea a susținut că prima discuție despre această variantă a avut loc miercuri, în mod informal, fără să existe atunci o certitudine că el va fi propus pentru funcția de prim-ministru. Veștea vrea vot în Parlament miercuri, adică peste două zile.
Veștea: Discuția inițială a fost confidențială
Adrian Veștea le-ar fi spus liberalilor că președintele i-a cerut discreție, în contextul în care la acel moment era încă în derulare varianta Eugen Tomac.
„Nu am încercat să vă sun pe niciunul pentru a crea o altă abordare și a vă convinge să faceți într-un anumit fel. Vă prezint o succesiune de evenimente. Am avut o discuție informală miercuri, nu exista o certitudine, nu am dat niciun răspuns. A zis domnul președinte să fie confidențială discuția: te rog frumos, să fim discreți, pentru că vrem să vedem ce se întâmplă cu Tomac”, ar fi spus Veștea, potrivit surselor citate.
El a explicat că joi a participat la închiderea raportului Curții de Conturi, iar vineri a plecat din țară. În aceeași zi, ar fi fost rugat să revină în România.
„În cursul zilei de vineri, m-au rugat să vin în țară. M-au întrebat când pot să ajung. Le-am zis că nu pot. Apoi trebuia să mă pregătesc”, le-ar fi spus Veștea liderilor PNL.
„Nu am avut presimțirea că voi fi chemat la București”
Adrian Veștea ar fi susținut că nu a anticipat că va fi chemat la București și că va primi protecție SPP, semn că desemnarea sa intrase într-o fază oficială. El le-a spus liberalilor că, în discuțiile avute, i-au fost prezentate date privind situația economică și riscul retragerii unor fluxuri de investiții.
„Nu am avut presimțirea că voi fi chemat la București, că mi se va da SPP. Mi-au arătat foarte multe statistici, situații în care se retrag multe fluxuri de investiții”, ar fi afirmat Veștea.
Potrivit surselor, el a explicat că președintele ar fi ajuns la concluzia că este „o persoană neconflictuală”, „un om echilibrat” și un lider cu experiență administrativă.
Veștea le-ar fi amintit colegilor că a câștigat alegeri „detașat”, că a condus filiala PNL Brașov și că experiența sa managerială ar putea contribui la găsirea unei soluții politice.
Veștea acuză atacuri și „boți” pe Facebook
Premierul desemnat ar fi recunoscut că nu se aștepta ca decizia sa să fie percepută în partid drept un afront atât de mare. În același timp, el s-a plâns de atacurile venite inclusiv din interiorul PNL și de campanii pe Facebook.
„Nu am crezut că va fi un afront atât de mare. Vorbesc de domnul Popa, care m-a jignit. Eu v-am respectat. Și pe Facebook, unde boții își fac datoria”, ar fi spus Veștea, potrivit surselor participante la ședință.
Afirmația vine în contextul în care desemnarea sa a provocat o ruptură internă în PNL, între tabăra care susține linia Ilie Bolojan - fără revenirea la guvernare alături de PSD - și liderii care consideră că partidul nu poate refuza funcția de premier și participarea la formarea unui guvern.
„Suntem al doilea partid. Trebuie să continuăm programele de investiții”
Adrian Veștea le-ar fi spus liberalilor că a acceptat desemnarea pentru că PNL este al doilea partid al țării și are obligația să continue programele de investiții.
„De ce am luat această decizie: în primul rând, suntem al doilea partid. Cred că trebuie să continuăm programele de investiții și cred că este obligatoriu ca acești colegi să continue. Atât timp cât ai prim-ministru, cred că se poate face o conviețuire frumoasă cu celelalte partide”, ar fi afirmat Veștea.
El a susținut că, dacă PNL deține funcția de prim-ministru, partidul poate avea un rol decisiv în guvernare și poate gestiona relația cu celelalte formațiuni politice.
Veștea spune că își însușește programul de guvernare și îl vrea pe Nazare la Finanțe
Un punct important al intervenției a vizat programul de guvernare. Veștea le-a spus liberalilor că nu intenționează să modifice programul pregătit anterior, după ce acesta fusese deja ajustat de premierul desemnat.
„Este un program de guvernare pe care mi-l însușesc cu totul. Nu voi modifica programul de guvernare”, ar fi spus Veștea.
În același timp, el a afirmat că își dorește ca PNL să păstreze Ministerul Finanțelor și l-a indicat pe Alexandru Nazare pentru acest portofoliu, deși a recunoscut că nu avusese încă o discuție cu acesta.
„Nu am avut încă o discuție cu domnul ministru Nazare, dar prioritatea va fi să avem Ministerul de Finanțe. L-aș vrea pe Nazare ministru”, ar fi afirmat Veștea.
Potrivit surselor, Veștea a explicat că logica este aceeași pe care a susținut-o și Ilie Bolojan anterior: PNL să controleze Ministerul Finanțelor pentru a gestiona corect bugetul.
„Și soția mea a aflat cu 10 minute înainte”
Adrian Veștea le-a spus colegilor că își reproșează faptul că nu a apucat să discute cu ei înainte de desemnare, dar a insistat că totul a fost rezultatul unei succesiuni rapide de evenimente.
„Sunt lucruri pe care mi le reproșez, că nu am apucat să am o discuție cu dumneavoastră. Dar asta a fost succesiunea evenimentelor. Și soția mea a aflat cu 10 minute înainte”, ar fi spus Veștea.
El a vorbit și despre presiunea personală asupra familiei sale, spunând că are doi băieți acasă, unul dintre ei în sesiune, și că aceștia trec prin momente dificile din cauza atacurilor publice.
„Pentru mine familia e extrem de importantă. Nu sunt supărat pe niciunul, nu o să vă jignesc, nu o să vă fiu ostil”, le-ar fi transmis Veștea liberalilor.
Veștea respinge varianta unui guvern minoritar și vrea vot miercuri
Premierul desemnat le-a cerut colegilor o abordare „așezată” și a spus că își dorește ca, după votul de învestire, liberalii să poată continua să se privească „în ochi”.
„V-aș ruga, pe cât posibil, să aveți o abordare așezată și să putem să ne vedem în ochi și după miercuri, după ce învestim Guvernul”, ar fi spus Veștea.
El a exclus însă varianta unui guvern minoritar, susținând că situația actuală nu permite o asemenea formulă.
„Guvern minoritar - nu sunt vremuri pentru așa ceva. Eu nu îmi asum guvern minoritar. În situația în care voi fi învestit, vreau să am un Parlament pe care să mă pot baza”, ar fi afirmat Adrian Veștea.
Potrivit surselor, la finalul intervenției, Veștea le-ar fi spus colegilor că speră ca ședința să nu se prelungească foarte mult, deoarece avea programată o intervenție televizată la ora 21.00.
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