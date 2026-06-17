Dodon, despre dorința Occidentului de a deschide un al doilea front împotriva Rusiei în Transnistria
Postat la: 17.06.2026 |
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, a declarat recent că au existat încercări de a crea un al doilea front împotriva Rusiei în Transnistria. Dodon a declarat că, în primăvara acestui an, statele occidentale și Ucraina au încercat să atragă Rusia în acțiuni militare în Transnistria, pentru a-i distrage forțele de pe frontul din Donbas, relatează TASS.
El a afirmat că, pe fondul conflictului din Ucraina, situația din jurul regiunii s-a tensionat considerabil. „Ținând cont de conflictul din Ucraina, desigur, problema transnistreană a devenit mult mai acută. După februarie 2022 și, aceasta este deja o informație publică, pentru Occident, pentru Ucraina a fost important atunci - și cred că și acum - să deschidă un al doilea front", a subliniat Dodon. El a adăugat că scopul a fost atragerea Moscovei într-o confruntare pe sectoare suplimentare.
Politicianul a menționat că provocările din primăvară au putut fi evitate. De asemenea, Dodon a amintit de îndemnurile similare adresate de statele occidentale Georgiei, care anterior vorbise despre presiuni cu scopul deschiderii unui al doilea front.
În luna mai a acestui an, Maia Sandu a criticat simplificarea procedurii de acordare a cetățeniei ruse locuitorilor nerecunoscutei republici.
La rândul său, șeful Ministerului Securității de Stat al Transnistriei, Valeri Ghebos, a vorbit despre încercări ale serviciilor speciale ale Moldovei de a racola transnistreni.
MAE rus avertizează: Există riscul atragerii Moldovei în conflictul ucrainean
Autoritățile de la Moscova văd amenințarea ca Republica Moldova să fie atrasă în conflictul din Ucraina prin escaladarea situației din Transnistria, a declarat reprezentanta oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, citată de agenția Interfax.
„Nu voi ascunde faptul că o astfel de amenințare există și am vorbit despre acest lucru în repetate rânduri. O vedem", a declarat Zaharova în cadrul unui briefing.
„Rusia va face tot posibilul pentru a nu permite așa ceva", a adăugat reprezentanta diplomației ruse.
„Îi îndemnăm pe toți cei care prețuiesc pacea pe Nistru să depună toate eforturile pentru a preveni un astfel de scenariu", a afirmat Zaharova. (M.G.G.)
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