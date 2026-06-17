Matematica parlamentară după deciziile oficiale UDMR, SOS, USR, PNL, AUR. Pronosticurile momentului pentru guvernul Veștea

Premierul desemnat, Adrian Veștea, este așteptat să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare pentru care va cere votul de învestitură. Până la ora transmiterii acestei știri, niciun grup parlamentar nu a luat o decizie oficială de susținere a lui Veștea. Există însă 5 partide care au decis să nu voteze.

Știripesurse.ro a discutat miercuri cu membrii grupurilor parlamentare și vă prezintă deciziile oficiale și informale ale formațiunilor reprezentate în Parlament.

Așa cum se poziționează acum partidele, în lipsa unui vot masiv al parlamentarilor PNL sau al unei susțineri de la parlamentari AUR, guvernul Veștea nu va reuși să atingă majoritatea de 233 de voturi.

PSD și o aripă din PNL sunt „osatura" cabinetului Veștea

Grupurile parlamentare PSD (127 de membri) îl susțin fără rezerve pe Veștea, mai ales că o mare parte dintre miniștrii social-democrați care s-au aflat în guvernul Bolojan s-ar putea regăsi în noul guvern. Chiar dacă PSD nu a luat o decizie formală de susținere a guvernului Veștea, surse din partid spun că acest lucru este doar o formalitate. De altfel, PSD l-a ajutat pe Veștea în întregul turneu de găsire a unei majorități parlamentare.

Pentru susținerea lui Veștea s-au manifestat public 15 parlamentari PNL și se poartă discuții pentru atragerea altora, în ciuda deciziei partidului de a nu-l vota pe Veștea. Pe lista miniștrilor sunt vehiculate nume din zona liberală, precum Alexandru Nazare, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc.

Pozițiile PACE, POT, UPR și Minorități

Patru grupuri parlamentare au o poziție similară.

Senatorul Ninel Peia a declarat miercuri, pentru Știripesurse.ro, că grupul PACE de la Senat (11 membri) va lua o decizie după ce primește lista miniștrilor și programul de guvernare. Neoficial, grupul PACE nu este împotriva lui Veștea și ar putea să-i ofere susținere la vot.

Liderul grupului UPR din Camera Deputaților (12 membri), Răzvan Chiriță, a declarat miercuri, contactat de Știripesurse.ro, că el și colegii săi vor învestirea cât mai rapidă a unui nou Guvern și că sunt deschiși să-i ofere susținere lui Veștea în funcție de numele miniștrilor și de măsurile din programul de guvernare. „Noi nu suntem anti, noi suntem constructivi", a precizat acesta. Grupul UPR nu a luat o decizie finală.

Grupul minorităților naționale (18 membri) nu a luat nici el o decizie, a declarat pentru Știripesurse.ro, miercuri, liderul grupului, Varujan Pambuccian. El a făcut o observație interesantă: calculele care pleacă de la blocurile politice din Parlament s-ar putea să se dovedească greșite în sensul că există șanse ca disciplina de partid să nu funcționeze.

Parlamentarii POT (12 potențiali membri) sunt înclinați să susțină guvernul Veștea, spun surse din partid, însă nici ei nu au luat o decizie finală.

Blocul anti-Veștea este momentan majoritar

UDMR, PNL-Bolojan, USR, AUR și SOS au decis oficial să nu susțină guvernul Veștea și formează momentan o majoritate.

UDMR (31 de membri), USR (59 de membri) și AUR (90 de membri) nu vor intra în sală, iar parlamentarii care vor să asista la dezbateri vor spune „Prezent, nu votez".

Din cei 76 de parlamentari PNL, rămâne de văzut câți nu vor respecta decizia partidului. Oficial sunt 15 susținători ai lui Veștea, dar numărul lor se poate schimba: unii parlamentari spun că numărul lor va crește, alții estimează că ar putea să scadă, așadar „cărțile" se vor arăta în momentul votului. Susținătorii lui Veștea spun că se poartă discuții cu aproape 30 de parlamentari PNL pentru a rupe rândurile la vot. Chiar și așa, aproape 50 de parlamentari PNL sunt așteptați să lipsească de la vot.

SOS România (15 deputați) a decis să voteze, la vedere, împotriva guvernului Veștea, a declarat liderul grupului parlamentar, miercuri pentru Știripesurse.ro.

Pronosticurile momentului

În tabăra PSD, estimările sunt că lupta va fi strânsă. În cazul în care Veștea nu reușește, totuși, să adune o majoritate, următoarea mutare ar putea fi ca social-democrații să propună la Cotroceni un premier din partid.

În zona adversarilor lui Veștea, estimarea este că „jocul s-a terminat" prin decizia UDMR de a nu participa la vot și că Veștea nu o să reușească să obțină 233 de voturi.

Pe de altă parte, surse parlamentare spun că Veștea a găsit parlamentari AUR dornici să-i voteze guvernul în lipsa voturilor UDMR.