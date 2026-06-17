„Tăntălău și gogoman" - Ludovic Orban, reacție spumoasă despre Nicușor Dan, Sorin Grindeanu și Adrian Veștea: "Nu mă puneți, că dacă îmi dați drumul la limbă..."

Fostul consilier al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, critică dur decizia șefului statului de a-l desemna în funcția de premier pe Adrian Veștea. Într-un interviu pentru Știrile Pro TV, Orban a acuzat că președintele a ales o soluție politică aflată în contradicție cu valorile pe care și-a construit campania electorală.

Fostul lider al PNL susține că decizia provoacă nemulțumire inclusiv în rândul votanților lui Nicușor Dan și îl avertizează pe președinte că se află „în cădere liberă" pe rețelele sociale.

Întrebat cum ar caracteriza triunghiul politic format din Nicușor Dan, Sorin Grindeanu și Adrian Veștea, Ludovic Orban a răspuns mai întâi ironic.

„Tăntălău și gogoman, ha ha. În fine, nu, nu mă puneți, că dacă-mi dați drumul la limbă..", a spus el, înainte de a reveni la un ton mai serios.

Dincolo de remarca ironică, Orban a afirmat că România se află într-un moment dificil, care ar trebui tratat cu responsabilitate și cu soluții politice serioase. În opinia sa, propunerile de premier vehiculate de Nicușor Dan, inclusiv Eugen Tomac și Adrian Veștea, nu se ridică la nivelul cerut de actualul context politic.

„E o situație serioasă în care se găsește România și trebuie abordate serios, cu soluții serioase. Deci, președintele trebuie să vină cu propuneri serioase, care sunt normale, firești într-o democrație și care au la bază realitățile politice, nu cu propuneri gen Tomac sau Adrian Veștea", a declarat Orban.

Fostul consilier prezidențial a spus că și el se numără printre votanții nemulțumiți ai lui Nicușor Dan, dar a precizat că privește situația cu îngrijorare, nu cu satisfacție. Potrivit acestuia, reacțiile de pe rețelele sociale arată o deteriorare accelerată a imaginii președintelui.

„Oricum, votanții săi sunt pe pereți, inclusiv eu, dar îmi dau seama ce se întâmplă. Este măcel pe toate rețelele de socializare", a spus el.

Ludovic Orban a subliniat că nu se bucură de declinul politic al lui Nicușor Dan, pentru că România ar avea nevoie, în această perioadă, de un președinte funcțional, credibil și capabil să apere democrația și interesele țării.

„Nicușor Dan trebuie să se gândească că eu nu mă bucur că e în cădere liberă Nicușor Dan, pentru că în perioada asta am avea nevoie de un președinte funcțional, un președinte care să apere democrația, un președinte care să se bată pentru interesele României, un președinte care are capacitatea de a identifica și de a pune în practică soluții serioase, soluții morale, oneste, așa cum a fost campania", a mai declarat Orban.