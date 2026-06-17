Traian Băsescu pune sub semnul întrebării episodul Tomac-Veștea: „Aici ceva e dubios". Ce spune despre negocierile pentru Guvern

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur prestația publică a premierului desemnat Adrian Veștea și a pus sub semnul întrebării capacitatea acestuia de a reprezenta România la nivel internațional.

Băsescu a declarat că speră ca Adrian Veștea să nu reușească să formeze viitorul Guvern și a catalogat actualele negocieri pentru obținerea unei majorități parlamentare drept o situație fără precedent în politica românească.

Traian Băsescu: „E o prestație de proastă calitate"

Întrebat cum apreciază aparițiile publice ale premierului desemnat, fostul șef al statului a avut un răspuns extrem de critic.

„E o prestație de proastă calitate. Vi-l imaginați pe omul ăsta la Bruxelles, între șefii de guvern? Vi-l imaginați așa, cam cum arată România (râde) cu Veștea cu plăcuța de prim-ministru al Guvernului României? E îngrozitor! Nu vreau să mă gândesc la ce s-ar întâmpla. De asta sper din tot sufletul să nu formeze guvern. Printre altele și asta mă face să-mi doresc să rateze", a spus fostul șef de stat la B1 Tv.

Semne de întrebare privind desemnarea lui Adrian Veștea

Traian Băsescu a comentat și intervalul dintre discuțiile purtate de președintele Nicușor Dan cu Adrian Veștea și anunțul oficial al desemnării acestuia.

„Însă, marea problemă aici, și mie mi se pare dubioasă, este acest interval de la discuția președintelui cu Veștea, miercuri, și anunțul făcut duminică, interval în care Tomac era la toate televiziunile (râde) cu guvernul și cu încercarea de a aduna o majoritate care să treacă guvernul. Aici ceva e dubios. Nu-mi permit să sper că voi afla de la Eugen Tomac chestia asta, că știu că e o declarație de loialitate față de președintele în funcție și n-o va încălca, venind să-mi spună ce s-a întâmplat acolo", a continuat Băsescu.

„Dimensiunile ridicolului sunt majore"

Întrebat dacă a mai văzut în politica românească un premier desemnat care să negocieze atât de intens pentru a-și asigura susținerea parlamentară, Băsescu a afirmat că situația actuală depășește precedentele cunoscute: „Nu, de dimensiunile astea n-a fost nicio tentativă de formare a unui guvern. Dimensiunile ridicolului sunt majore."

Fostul președinte a avertizat însă că, dincolo de disputa politică internă, România traversează o perioadă dificilă în plan extern și are nevoie de o strategie diplomatică solidă.

„Însă, atenție, că ați atins un subiect în care eu nu vreau să intru, este treaba partidelor ce vor desemna, dar România este prăbușită din punct de vedere al prezenței în politica externă. Ar trebui să renunțăm la inovații de-asta cu stagiari într-o lume de rechini. Este vremea rechinilor și ar trebui să scoatem din Ministerul de Externe câțiva diplomați de primă dimensiune, pe care îi avem, și să-i punem să refacă politica externă a României", a conchis fostul președinte.